科技有温度！谷歌推出适用于Android设备的盲文键盘

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息:谷歌日前宣布推出适用于Android系统的虚拟盲文键盘，旨在帮助弱视或失明等视障人士无需额外的硬件就能在手机上打字。

这家科技巨头表示，它与盲文开发商以及用户合作开发了这款软件，并确保在任何用户需要打字的情况下，如社交媒体、短信和电子邮件应用等情景都能够轻松输入内容。

新的盲文键盘支持Android 5.0 或者更高版本，键盘采用了标准的 6 键布局，每一个键代表 6 个盲文点中的一个点，当点击时，可以产生对应的字母或符号，比如

点 1 输入字母「a」 点击圆点 1 和 2 ，输入字母「b」。 点击圆点 1 和 4 ，输入字母「c」 点击圆点 1， 4 ， 5 ，输入字母「d」。

向左滑动会删除一个字母，而两个手指向左滑动会删除一个单词。向右滑动会增加一个空格，而两个手指向右或向上滑动会分别插入新的行或文本。

根据世界卫生组织数据，全球至少有 22 亿人有视力障碍或失明。为了满足这些群体的需求，谷歌之前开发并发布了一款适用于安卓系统的的无障碍服务“BrailleBack”，帮助用户使用盲文设备，但BrailleBack没有提供屏幕打字功能。（venturebeat）