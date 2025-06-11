Android 16 正式登场，但真正的“好戏”还在后头

图源：谷歌官网

在经历数月的猜测与测试后，谷歌终于在今天正式发布了 Android 16。不过，虽然这次更新确实来了，但真正令人期待的大改动……嗯，抱歉，还得再等等。

Android 16 开始推送，但“猛料”没上桌

首先，这次更新将优先推送至 Pixel 系列手机，其他品牌用户可能要再等几周，甚至几个月。对于急不可耐的用户，谷歌会在开发者页面上提供系统镜像和更新文件。

值得一提的是，别期待太多“惊喜”。像最近几次 Android 更新一样，Android 16 的初始版本功能更新相对保守，真正亮眼的新特性将在今年晚些时候陆续上线。

有哪些新功能上线了？

虽然变化不算大，但Android 16 还是带来了一些新鲜玩意：

通知栏更整洁：从 Android 7 开始引入的通知分组功能，如今在 Android 16 中变得更“强制”——所有 App 的多个通知将统一打包显示，用户可手动展开查看，更加清爽有序。

动态更新通知：目前支持部分打车与外卖 App，状态栏将显示一个小图标，点击即可展开实时进度通知。谷歌也正在与三星、OnePlus 合作，将这一功能分别整合进它们的 Now Bar 与 Live Alerts 系统。

高档保护模式升级：现在所有运行 Android 16 的设备都能开启账户级“高档保护”。一旦启用，将禁止连接 2G 网络、阻止访问不安网络站，并防止 USB 设备随意接入系统。

Emoji Kitchen + Pixel Studio = 生成式表情包：Pixel 用户可以使用 AI 工具自由组合表情，生成属于自己的个性 Emoji。

开发者功能增强：为了更好支持折叠屏与大屏设备，针对 Android 16（API 36）开发的 App 将默认适配大屏显示，更易实现分屏与多任务操作。相机也增加夜景检测、混合曝光、动态照片等功能，支持 HDR 截图，后台进程限制也更严格。

真正的酷炫功能？还在酝酿当中

谷歌近几年逐渐抛弃“一个版本塞满所有新功能”的做法，改为分阶段发布。比如此前大张旗鼓宣传的 Material 3 Expressive 设计语言，并未随 Android 16 一起上线，而是计划年底先在 Pixel 手机上登场。

此外，传闻已久的 桌面模式，终于成真——但也得等到今年稍晚推出。谷歌与三星合作，基于后者的 DeX 窗口系统开发了浮窗操作体验，平板能像电脑一样使用多个窗口，提升多任务处理体验。手机与平板也将能通过连接外接显示器来投射“桌面界面”，不过手机本身不支持本地窗口模式，窗口化体验目前限制 Pixel 机型。

值得注意的是，这一特性是否支持，还得看手机厂商的“诚意”——谷歌自家 Pixel 会支持，但其他厂商可能只支持屏幕镜像。

新发布节奏下的“春季大更”

这也是谷歌调整发布节奏后的头个重大版本更新。过去 Android 通常在秋季随新 Pixel 手机一起发布，现在谷歌选择 春季发布主版本，年底再进行功能补丁更新。

所以尽管 Android 16 在功能上不够炸裂，但它依然是 Android 生态在 2025 年的关键版本。更多新鲜功能，将在接下来的几个月里陆续上线。

Pixel 专属更新：VIP 功能来了

配合 Android 16 更新，谷歌还放出了一个新的 Pixel Drop 更新包。这次亮点不多，不过还是有一些值得一提：

Expressive Captions 扩展至英国、澳大利亚和加拿大；

助听器支持更佳；

放大镜 App 中加入实时搜索功能；

图源：谷歌官网

Pixel VIPs 登场：你可以指定“最常联系的联系人”为 VIP，他们的信息会出现在新的桌面小组件中，显示消息记录（支持 Messages 和 WhatsApp）、生日、共享位置等内容，同时还能在勿扰模式下突破封锁直接通知你。

这些功能只对 Pixel 用户开放，非 Pixel 用户就只能默默等下一轮了。

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