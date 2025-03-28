谷歌将Android开发转为闭门操作，AOSP项目将不再公开

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:多年来，Android的开发一直公开透明，Google通过Android开放源代码项目（AOSP）让公众了解操作系统的开发进展。然而，谷歌最近宣布，将改变这一做法，从下周开始，Android的开发将完全转向公司内部分支，变为闭门进行。

谷歌向Android Authority证实，从下周开始，所有Android开发工作将转移至谷歌内部专用分支，而AOSP将仅包含与Android框架相关的一些核心组件（如蓝牙、内核等）。这一变动标志着Android开发历史上一个重要的转折点，AOSP将不再是开发的主渠道，取而代之的是谷歌的内部分支。尽管如此，这一改变并不意味着Android将变为完全闭源平台，谷歌仍然会在新的版本或维护版本发布时，向AOSP开源。

这一变化的最大影响或许是，Android开发者和公众将无法再通过AOSP捕捉到内部版本的“花絮”。过去，AOSP中的提交往往暴露了新特性或即将发布的设备信息，诸如“Pixel10”的出现便是一个例子。随着开发转向闭门进行，这些“泄露”现象将减少，避免误导或引发不必要的猜测。

谷歌表示，此举主要是为了简化开发流程并减少分支合并时的冲突。虽然AOSP的公开状态会受到一定影响，但发布新版本的速度将保持不变，用户和应用开发者可能不会感受到太大的不同。

这一变动的正式公告预计将在本周晚些时候发布，相关的具体细节将在公告中进一步阐明。

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