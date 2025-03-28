首页 > 原创 > 关键词  > Android开发最新资讯  > 正文

谷歌将Android开发转为闭门操作，AOSP项目将不再公开

2025-03-28 11:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:多年来，Android的开发一直公开透明，Google通过Android开放源代码项目（AOSP）让公众了解操作系统的开发进展。然而，谷歌最近宣布，将改变这一做法，从下周开始，Android的开发将完全转向公司内部分支，变为闭门进行。

谷歌向Android Authority证实，从下周开始，所有Android开发工作将转移至谷歌内部专用分支，而AOSP将仅包含与Android框架相关的一些核心组件（如蓝牙、内核等）。这一变动标志着Android开发历史上一个重要的转折点，AOSP将不再是开发的主渠道，取而代之的是谷歌的内部分支。尽管如此，这一改变并不意味着Android将变为完全闭源平台，谷歌仍然会在新的版本或维护版本发布时，向AOSP开源。

安卓，安卓系统

这一变化的最大影响或许是，Android开发者和公众将无法再通过AOSP捕捉到内部版本的“花絮”。过去，AOSP中的提交往往暴露了新特性或即将发布的设备信息，诸如“Pixel10”的出现便是一个例子。随着开发转向闭门进行，这些“泄露”现象将减少，避免误导或引发不必要的猜测。

谷歌表示，此举主要是为了简化开发流程并减少分支合并时的冲突。虽然AOSP的公开状态会受到一定影响，但发布新版本的速度将保持不变，用户和应用开发者可能不会感受到太大的不同。

这一变动的正式公告预计将在本周晚些时候发布，相关的具体细节将在公告中进一步阐明。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 谷歌决定停止开源Android？并没有！

    谷歌公司即将对开发策略进行进一步调整。谷歌计划将所有AndroidOS组件的开发工作都放在内部进行，旨在提高整体的研发效率。知名博主“数码闲聊站”表示：这就是新闻学的魅力时刻？

    ​谷歌开发战略 ​Android ​OS

  • Android从此闭门开发谷歌确认：安卓不会停止开源 将继续发布新版本源代码

    谷歌已向AndroidAuthority确认，从下周开始，Android操作系统的开发将完全私下”进行，停止向公共AOSP分支实时提交代码。谷歌也明确表示，Android不会成为闭源系统。如果没有GMS许可，为Android作系统开发做出贡献将变得更具挑战性，因为可用代码将始终滞后数周或数月。

    ​Android开发 ​开源项目 ​谷歌Android

  • 美国司法部再次要求谷歌出售Chrome，否则，可能还得搭上Android

    在此之前的2024年8月，美国联邦法院对谷歌作出了“垄断企业”的裁决，之后，美国司法部被要求找出‘遏制谷歌主导地位’的解决方案。后的同年11月，美国司法部提出了多项补救措施，其中之一便是要求谷歌出售浏览器业务。预计今年夏天会做出裁决，但，这仍然不是最终结果——上诉可能需要一两年、甚至更长时间，所以在未来的很长一段时间内，谷歌Chrome浏览器的命运�

    ​美国司法部 ​谷歌浏览器 ​公平竞争

  • Androiod不开源会怎么样！小米、OV、荣耀等国产手机厂商没影响

    快科技3月28日消息，从下周开始，谷歌要将所有的安卓开源项目（Android Open Source Project，AOSP）的开发都转移到谷歌内部分支中进行。AOSP的持续集成/交付（CI/CD）工具和Android Gerrit可能也将关闭，未来只有谷歌内部员工才能访问AOSP的内部分支或提交代码。上述消息被外界解读为谷歌要关闭Android开源，不过后续他们澄清此举为了提高工作效率。如果，Androiod不开源了后，那么对于

    ​安卓开源项目 ​谷歌内部开发 ​AOSP转移

  • 于东来公开发言泪洒现场：搞到软肋了 太难了

    今日，胖东来创始人于东来在中国超市周发言时，被主持人问到内心改变的是什么，什么东西使你越来越坚定”这一问题。于东来听闻瞬间落泪，然后，他拿起旁边桌子上的纸巾擦拭泪水。立刻引起舆论极大关注。

    ​胖东来 ​于东来 ​团队改变

  • 乐道艾铁成：将嘲讽质疑转为动力 全力卖好每一辆车

    乐道汽车总裁艾铁成回应了此前立下的交付目标Flag，称即使面临嘲讽和质疑，也会将其视为鞭策，持续改进。针对订单爆了”成梗，艾铁成表示乐道车主广泛参与其中，他认为这能让大家释放压力，自己也乐意参与。针对今年1月乐道强制销售员店内购车”的争议，艾铁成澄清称，这是为了给一线员工更多福利，让他们成为用户后更好地向其他用户介绍产品，且该政策基于自愿，并非强制，但因店长表述不当引发误会，暴露了内部管理的不足。

    ​乐道汽车 ​艾铁成 ​交付目标

  • 曝苹果屏下Face ID已在路上：折叠iPad Pro首发

    博主数码闲聊站爆料，苹果除了研发折叠屏iPhone外在研发一款折叠屏iPadPro，工程样机的屏幕尺寸是18.8英寸，这款设备将率先搭载屏下3D人脸识别系统。从iPhoneX开始，苹果开启了刘海屏时代，在这个刘海内，苹果塞进了原深感摄像头系统，实现了3D人脸识别。从爆料来看，苹果折叠屏iPadPro将会率先应用这一先进技术，预计iPhone也会商用该方案，值得期待。

    ​苹果 ​折叠屏 ​iPad

  • 被李荣浩公开发文质问！网易云音乐供应商道歉

    快科技3月21日消息，近日有网友反映称李荣浩新专辑NFC小卡，识别跳转的是另一位歌手颜人中的专辑。李荣浩今天发文质问网易云音乐：既然没有这个技术为什么要做这件事？有这个技术没有人能监督明白，为什么要做这件事？就这么合作的吗？”网易云音乐官方已经发文道歉，称由李荣浩工作室团队指定的供应商经典五大”在实体专辑制作环节的疏漏，导致部分专辑内置的NF

  • 微软谜之操作！移除bypassnro：强制安装Win11时登录账户

    微软在Windows11Insider预览版26200.5516中，明确了将移除用户常用的bypassnro指令，强制所有用户在安装Windows11时必须登录微软账户。微软在更新说明中表示：我们从版本中删除了bypassnro.cmd脚本，以增强Windows11的安全性和用户体验。微软可能会在未来进一步封堵这一漏洞。

    ​微软 ​Windows ​11

  • “官方网站+公开课程”双赋能，鸿蒙游戏开发者服务焕新升级

    鸿蒙游戏开发者服务日在成都成功举办，全新升级的鸿蒙游戏开发者服务正式亮相，吸引来自各界的开发者、行业专家关注。为助力开发者快速全面了解鸿蒙游戏，打破鸿蒙游戏开发的技术壁垒，提升游戏的研运效率，华为游戏中心制作上线鸿蒙游戏开发者服务官网，并推出覆盖游戏全生命周期的线上课程，为开发者提供全面的技术指引和支持，携手开发者共同推动鸿蒙游戏生态的繁荣发展。华为游戏中心将持续优化鸿蒙游戏开发者服务，为广大开发者提供更优质的服务与技术支持，携手开发者共同探索游戏技术的无限可能。

    ​鸿蒙游戏开发 ​开发者服务 ​游戏生态

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM