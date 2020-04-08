谷歌最新算法更新：做SEO提升页面排名的秘诀在这里

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谷歌最新算法更新：做SEO提升页面排名的秘诀在这里

2020-04-08 11:54 · 稿源：站长之家

站长之家注：本文主要跟大家分享谷歌更新最新算法后对搜索引擎结果页面(SERP)排名的影响，以及站长们该如何优化页面内容，让网页出现在“People Also Ask”框(PAA)位置，更好的为站点引流。

相信不少人会认为SEO已经过时了，实际上它只是换成另外一种形式发挥作用。在过去的一个月，谷歌最新核心更新在其服务器上全面推出，企业也感受到了更新带来的影响。在大多数情况下，算法的更新会导致网站流量的突然下降。

谷歌 (2)

矛盾的是，保持领先于更新的诀窍是不要被谷歌的最新隐藏规则所困扰。 对此，SEO咨询公司分析人员Guy Sheetrit表示，大多数 SEO 业余爱好者都在努力追赶谷歌的步伐，你必须比谷歌的做法更超前。谷歌一直试图像人类一样思考，而想要让内容更加人性化，作为人类的网站运营者其实就拥有了优势。

下面跟大家分享网站在搜索引擎结果页面(SERP)下降之后，具体该怎么做才能更好的提升排名。

从长远来看，首先要有优质的内容

以前的一些取巧的黑帽技术，例如过于堆砌关键词和增加反向链接数量，结果忽视了内容质量，这种做法只能带短暂的效果并且是不可持续的。只要谷歌开发人员找出并关闭这些漏洞，所有的黑帽工作变得毫无意义。Sheetrit表示：从长远来看，试图钻算法规则的漏洞是不会有好结果的。现在获得知名度的最佳方式与 2014 年一样：生产对网站的细分市场有价值的、常规的、高质量的内容。

什么样的的内容才算是高质量的呢?谷歌更喜欢有视频或用户星级评分的页面，但不要太关注细节。博客应该以解决特定问题的简洁易懂的文字为特色;视频应该简短易理解的;页面布局和设计应该清晰简洁且用户友好。简单的说，要充分利用人的灵活的判断力，让内容更加人性化。

如果你的内容和UX已经符合标准，接下来就是了解新的谷歌页面。

新的谷歌SERP布局

如今的SERP比几年前要混乱和复杂得多，大多数显示的是广告内容。通常还有一个回答框，其中包含可能直接回答用户查询的内容片段(Snippet)，比如会出现视频内容或一行图像结果。你可能也注意到了最近出现的“People Also Ask”框(PAA)。

所有这些方框都占用了SERP宝贵的位置，一些网站的链接原有的页面排名就是这样被取代掉的。有时，他们只给排名第一的搜索结果留出空间，其它排名结果则被放在第二和后面几页。

这意味着出现在搜索结果第一页的最佳方式包括以下几种：在有机链接中排名第一;在视频内容中排名第一;为广告位置付费，或者出现在“People Also Ask”位置。

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模拟用户习惯，利用好PAA框获取查询灵感

如果网页内容出现在PAA框，那么就可以为网页带来不少用户，这无疑是一个重要的“资产”。

伦敦SEO顾问Samuel Mangialavori在Moz博客上写道：“这个功能可以引发人们对感兴趣的话题提出无数的问题。在某些情况下，在用户点击查看问题之后，最初的3- 4 个列表可能会引导到数百次点击。”

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注：用点击查看一个问题之后，下面就会提供相关问题

要注意的是，使用PAAs将流量导向网站链接是复杂的。专家仍然不确定PAA框是如何生成的——或者每个查询生成多少问题——因为有太多的变量。Mangialavori说：“有趣的是，谷歌似乎也没有保持这个特性的一致性。”他还补充道，相同的搜索有时会在不同的日期产生不同的PAAs，而其他查询似乎会在一段时间内固定不变。

就目前而言，PAA框的最佳用途是激发新的查询，网站运营者可以利用它改善网页排名。比如在“是世界上最大的国家（what is the biggest country in the world）”中排名，可以看看PAA的搜索框还有“最小的国家”或者“排名前十最大的国家”等问题，通过收集这些关联的问题，你就可以在网站上探讨目标客户关心的内容，并向他们传递答案。

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如果没有精通SEO的团队的帮助，有些SEO工作的确会有门槛。但是不要气馁：记住谷歌的最终目标是满足用户的搜索查询，而这也应该是你的目标，所以要保持简单。扎实的内容和对当前的SERP布局的良好理解将有助于将你的网站与搜索用户连接起来。

注：原文编译自 inc，原文标题 How Google's Latest Algorithm Update Will Affect Your SEO Efforts


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