蚂蚁区块链助力字节跳动 图虫社区成最大链上确权图片平台

近日，记者获悉，字节跳动旗下摄影师社区图虫正式上线蚂蚁区块链技术，提供“发布即存证”的版权保护服务，帮助平台摄影师实现作品上链可查。目前，图虫平台已有 80 万供稿人、 290 多万原创作品成功“上链”，日均新增确权原创作品 20 万以上，成为最大链上确权图片平台。

这是图片领域利用新技术保障创作版权的关键举措。图虫拥有 800 万摄影师资源，签约摄影师达到 80 万，平台上在库图片总量达到4. 6 亿。图虫介绍，创作者在完成身份认证和通讯校验后，平台将通过加密方式将版权存证的“申请人+发布时间+发布内容”三者合并上传至区块链，形成全流程可见、全链路可信、全节点的安全存证环境。

“相当于为每一张原创作品登记了独一无二的电子身份证，以后在图虫平台上进行摄影创作，再也不用担心作品被恶意盗窃和侵权了。”图虫表示。影像内容多为“即时作品”，摄影创作者没有足够时间和成本完成版权登记，作品可能已被剽窃并在网络上传播。

根据公开信息，蚂蚁区块链拥有全球领先的技术能力和知识产权，全球专利申请量达 1005 件，连续三年位居全球第一。今年 1 月，蚂蚁区块链升级平台技术开放计划，区块链版权保护技术也作为其中之一，开放给视频、音乐、图片和文字等原创内容全领域。

此次区块链技术在图虫上线使用，是其落地应用于图片版权行业的创新模式，或将成为数字内容领域版权保护的新趋势。