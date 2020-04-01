蚂蚁区块链助力字节跳动 图虫社区成最大链上确权图片平台

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 蚂蚁区块链最新资讯 > 正文

蚂蚁区块链助力字节跳动 图虫社区成最大链上确权图片平台

2020-04-01 17:13 · 稿源：站长之家

近日，记者获悉，字节跳动旗下摄影师社区图虫正式上线蚂蚁区块链技术，提供“发布即存证”的版权保护服务，帮助平台摄影师实现作品上链可查。目前，图虫平台已有 80 万供稿人、 290 多万原创作品成功“上链”，日均新增确权原创作品 20 万以上，成为最大链上确权图片平台。

image.png

这是图片领域利用新技术保障创作版权的关键举措。图虫拥有 800 万摄影师资源，签约摄影师达到 80 万，平台上在库图片总量达到4. 6 亿。图虫介绍，创作者在完成身份认证和通讯校验后，平台将通过加密方式将版权存证的“申请人+发布时间+发布内容”三者合并上传至区块链，形成全流程可见、全链路可信、全节点的安全存证环境。

“相当于为每一张原创作品登记了独一无二的电子身份证，以后在图虫平台上进行摄影创作，再也不用担心作品被恶意盗窃和侵权了。”图虫表示。影像内容多为“即时作品”，摄影创作者没有足够时间和成本完成版权登记，作品可能已被剽窃并在网络上传播。

根据公开信息，蚂蚁区块链拥有全球领先的技术能力和知识产权，全球专利申请量达 1005 件，连续三年位居全球第一。今年 1 月，蚂蚁区块链升级平台技术开放计划，区块链版权保护技术也作为其中之一，开放给视频、音乐、图片和文字等原创内容全领域。

此次区块链技术在图虫上线使用，是其落地应用于图片版权行业的创新模式，或将成为数字内容领域版权保护的新趋势。

网友热搜:

蚂蚁区块链可以购买吗蚂蚁区块链下载蚂蚁区块链蚂蚁区块链平台蚂蚁区块链创新大赛蚂蚁区块链认证蚂蚁区块链浏览器蚂蚁区块链存证证书蚂蚁区块链创新大赛蚂蚁区块链下载
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 蚂蚁金服联合浙江省财政厅上线区块捐赠电子票据

    3月3日消息，浙江省财政厅联合蚂蚁金服在2 月 27 日率先上线区块链捐赠电子票据。浙江省的慈善联合总会、妇女儿童基金会、青少年发展基金会、微笑明天慈善基金会、爱心事业基金会，首批五家省内公益机构响应，完成相关项目的善款上链、流转过程存证、信息溯源的生态闭环。

    蚂蚁金服 区块链 电子票据

  • 白酒也用上区块了是怎么回事 白酒和区块有什么关系

    这年头，白酒都用上区块链了，你连区块链都没听过，以后怎么买酒喝?近日，“五粮液数字酒证”发布会采用“云发布”的创新形式举行。新浪和五粮液达成战略合作，将在品牌建设、新媒体智慧营销、区块链前沿技术应用等领域深度合作，同时举办了“五粮液数字酒证”线上启动仪式。

    区块链 白酒 新浪

  • 科技——区块技术如何玩转未来公司运作模式？

    3月5日，旺链科技微讲堂区块链主题系列线上直播开讲，旺链科技长沙公司总经理蔡茂华带来了主题为《区块链技术如何玩转未来公司运作模式》的精彩分享——在今天，我们需要的是一个从下而上的，一个去中心化，没有领导的组织。过去中心化组织的优势，在今天的社会环境下已经不复存在。未来人类的社会，控制的霸权时代已经不可能继续了，只有让位给那些底层的，涌动的力量，进化才能雕琢我们人类作不出来的东西，涌现出我们人类设计不

    旺链科技 区块链技术

  • 联合国推荐数字金融抗疫“课代表” 蚂蚁金服区块位列其中

    近日发布的联合国可持续发展目标数字金融工作组最新报告显示，利用数字金融应对危机成为全球新热潮，并取得了不错的疗效。报告还特别提到了支付宝区块链技术在数字金融中的应用。报告称，蚂蚁金服基于区块链开发的供应链金融平台“蚂蚁双链通”，称其善用金融科技，在缓解中小企业疫情期间资金流紧张、融资难等问题种发挥了重要作用。

    蚂蚁金服 区块链

  • 借助区块技术，企银助力中小企业金融战“疫”

    新冠病毒疫情发生以来，娄底区块链产业园注册企业湖南德方智链旗下链企银平台从助力中小微企业融资，解决企业现金流困境，到协助政府部门进行疫情管控，区块链技术在疫情防控中发挥积极作用。截止到目前，链企银平台已有 2252 家娄底企业在线注册，其中 34 家企业提出了贷款申请，金融机构已受理 7 笔，其余数十笔融资正在进行银行审批等相关程序。2020 年 1 月，德方智链与娄底市政府共同打造的链企银中小企业融资平台正式上线，?

    区块链技术

  • 考拉海购升级商品全路溯源系统 引入区块溯源技术

    日前，考拉海购宣布升级商品全链路溯源系统，在原有的防伪、防恶意拆封技术上，新引入区块链溯源技术，实现一键对商品溯源防伪。

    区块链 考拉海购 区块链溯源

  • 币安坚信使用区块融资是杀手级应用

    如今，产品更新迭代，交易所IEO项目也层出不穷，但质量普遍堪忧。而所谓创新也只是套着之前的代币经济模型做一些不痛不痒的修修补补，原本应当作为回馈交易平台忠实拥簇的IEO项目，伴随着持续走低的回报比和不断增多的破发项目，开始被不断诟病，数据会说话：从CryptoDiffer 网站及调研数据显示：币安、火币、OKEx募资位于前三位，累计超过一亿美金。币安上线九个IEO项目，平均收益率为168%，位列第一。币安上线九个IEO项目，平均?

    币安 区块链

  • 揭秘区块创业者币安何一的AB面

    整个区块链行业，基本上是男人的天下，在这个领域创业的女性少之又少。“币圈一姐”何一女士，从2014年开始加入区块链行业，除了遇到工作中的难题外，作为币安的联合创始人或者说是一位成功的职业女性来讲，在升职的过程中难免要忍受别人的有色眼镜。本期我们就来了解下她的AB面，发现那一缕“最温柔的坚韧”。米林财经：其实整个区块链行业，基本上是男人的天下。您从2014年开始加入区块链行业，您是否因为性别困扰过?何一：没有?

    区块链创业者

  • 币安赵长鹏：在区块世界如何保障资产安全

    互联网的发展，给我们带来了巨大的便利，但同时也给我们的“资产”安全带来了很大的威胁。所谓的黑客也许能通过互联网揭发你很多不为人知的秘密。银行卡盗刷，微信诈骗，让很多人陷入恐慌。在加密行业，同样有着资产安全问题。如何在区块链世界保障资产安全?币安赵长鹏将给您带来更多可选择性的答案。在区块链的世界，安全至关重要。但是币安赵长鹏发现很多普通人缺乏“安全”相关的知识和意识，这是一个需要紧迫解决的问题。许多?

    币安 区块链

  • 腾讯云区块技术的“至信”过去一年保护原创作品超过1000万篇

    3月27日消息，据腾讯内容开放平台最新发布的企鹅号版权保护年度报告显示，基于腾讯云区块链技术的“至信链”在过去一年有效保护原创作品超过 1000 万篇，由“至信链”作为重要组成部分的 “企鹅号一键维权”系统发起维权并成功下架侵权作品 800 万次，日均发起维权超过 3 万次。截至目前，“至信链”已与企鹅号、ISUX原创馆等多个内容平台完成对接，每日保护原创作品超过 6 万篇。

    腾讯 腾讯云 区块链

  • 希尔张宇焱做客福建经济频道：区块应用会从虚拟化到实体化逐步普及

    前言：SEAL希尔链创始人、海南省人工智能学会区块链专委会副主任、中国人民大学商学院区块链客座教授张宇焱受邀做客福建省经济生活频道，访谈就《区块链，你了解多少?》的主题进行探讨，其中张宇焱表示：区块链是互联网的2.0，变信息传递为价值传递，当前区块链在数字货币交易、跨境支付和供应链金融三大领域广泛应用，已在全球掀起一股金融科技狂潮，堪称世界第九大奇迹。自从区块链被当作核心技术自主创新的重要突破口，上升为国

    区块链应用 区块链

  • 疫情引发的欧美网络危机能否被skywire区块技术解决？

    Skycoin的Skywire区块链技术能否解决疫情下欧美互联网面临的崩溃危机?据国外多家媒体报道，英国首相约翰逊 16 日敦促民众避免非必要出行， 17 日在家办公的人数激增，结果EE、O2、沃达丰等大多数英国营运商移动网络瘫痪了 5 个小时，导致数百万人无法正常工作。西班牙近日IP网络流量增长近40%，语音和数据流量分别增长约50%和25%，迫使营运商呼吁用户“在非高峰时间预订休闲娱乐、视频游戏、流媒体、实时视频回放”。德国DE-CIX互?

    skywire 区块链技术

  • 成都一高校成功申报全国首个“区块工程”本科专业

    近日，教育部公布了 2019 年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，其中成都信息工程大学申报的“区块链工程(080917T)”获批 2019 年新增审批专业，是全国首个“区块链工程”本科专业。据悉，该专业设置了计算机学科基础知识课程、区块链核心技术相关专业基础课程、区块链专业特有课程、区块链行业应用课程四个板块。

    区块链 区块链工程 区块链专业

  • 币安或将逐步实现对建设印度区块生态的允诺

    机会总是给又准备的人的，为此，大多数的成功绝非偶然。正如印度才颁发对数字货币有利的文件，币安就将早前布局好的平台投入运营。币安将通过WazirX、布局印度市场等方式赋能全球 10 亿人口进入数字货币领域，进一步促进世界范围内的价值自由流动。不难看出，币安正在通过“商家+平台”的方式，使全球的用户进入币安生态。2020 年 3 月 4 日，印度最高法院颁布的一项具有里程碑意义的判决，推翻了早期印度央行(RBI)在 2018 年 4 月

    币安 区块链

  • 深圳市联手腾讯微信上线区块电子发票极速版

    3月2日消息，深圳市税务局联手腾讯区块链、微信支付上线区块链电子发票极速版，30分钟快速注册开通区块链电子发票功能。针对企业面临的“发票荒”和非接触服务需求，深圳市税务局联合腾讯区块链、微信支付开发上线了区块链电子发票极速版。极速到企业工商注册登记时就直接赋予区块链电子发票使用资格，实现“开业即开票”。

    区块链电子发票 微信 区块链电子发票极速版

  • 冲量网络打破区块项目融资荒，可信计算有望成为重点赛道

    猎云网获悉，区块链可信计算品牌“冲量网络”宣布完成种子轮融资，并已实现区块链可信计算领域的首个落地应用。本轮融资投资方为知名天使投资人，投资后冲量网络估值达 3300 万。上海冲量网络科技有限公司成立于 2019 年，总部位于上海，主要从事区块链与可信计算的研究与应用。其团队既具备区块链技术与解决方案的研发能力，又在可信计算这一新兴赛道上有所建树。冲量网络具有无需互信的数据协作、快捷便利、低价中立、参与门槛低

    区块链

  • 免开发，不限量！企业可30分钟内开通区块电子发票

    疫情新增数据下降，全国各地迎来复工复产大潮，很多企业发现年前领的发票已经空了，急需申领发票。 3 月 2 日，深圳市税务局联手腾讯区块链、微信支付上线区块链电子发票极速版，企业最快可在 30 分钟内注册开通区块链电子发票。因免开发特点，让更多中小企业能够无成本用上发票，消费者开票和报销各环节也提速便捷了。区块链电子发票极速版上线针对企业面临的“发票荒”和非接触服务需求，深圳市税务局联合腾讯区块链、微信支付开

    电子发票 区块链

  • 三星SDS宣布与科技金融银行Credorax共同开发区块支付

    3月4日消息，智能支付和金融科技银行Credorax已与数字转换和解决方案公司Samsung SDS Europe签署了谅解备忘录。两家公司将开发Credorax的基于分布式账本技术的自动对帐平台(DLT)，并将其推向市场。

    三星SDS Credorax 区块链支付

  • 京东区块防伪追溯平台已接入800余家品牌商、覆盖7万多商品

    ​中欧-普洛斯与京东数科今日联合发布的《2020区块链溯源服务创新及应用报告》显示，截至 2019 年底，京东智臻链防伪追溯平台上已有 800 余家合作品牌商， 7 万以上入驻商品，逾 650 万次售后用户访问查询，有超 13 亿追溯数据落链。

    京东 区块链

  • 新基建课题下，法大大“实槌”成金融圈“新贵”区块应用之一

    2001 年 3 月 29 日，人类第一次在银河系边缘发现黑洞。19 年后的今天，疫情影响下的全球经济，似乎也陷入了“黑洞”。“亚洲跌完、欧洲跌;欧洲跌完，美洲跌。真的受不了了，人们就像在一个金融黑洞里 24 小时周而复始地奔忙，看着10%的暴跌似乎已经麻木了，找不到感觉。” 《中国经济周刊》首席评论员钮文新在最近的一篇文章中这样表述。但另一方面，国内经济随着疫情的有效控制和稳定，正在复苏。餐饮业渐渐恢复堂食，商场里的人

    互联网金融
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM