花呗最新数据：超2000万用户享受过分期免息福利

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息：今年三八节，马云给在鄂女医护人员送出花呗提额以及三年花呗分期免息的专属福利，被亿万网友点赞暖心。

据花呗官方最新披露的数据，享受福利的远不止 20 万女医护人员。过去两年，花呗在教育、医疗、出行等三大领域投入总额超 15 亿元，设立多个专项免息基金，累计已有超过 2000 万用户享受过花呗分期免息的福利。

截止现在，全国累计有500万家机构开展过花呗分期免息活动，包括1200多家公立医院和体检机构，上百家教育培训机构等。近期，网易严选、乐友、一加手机 、屈臣氏、悟空租车、途虎养车、哒哒英语、粉笔蓝天、哈啰单车等商家也正在开展免息活动。

尼尔森的报告也显示，使用分期消费的年轻人普遍对未来的就业信心、收入信心普遍要高近一倍。而且， 9 成年轻人从未出现过逾期现象。

花呗方面表示，花呗分期免息的投入重点在教育培训、健康医疗、绿色出行三大民生领域，因为这三大领域跟年轻人成长所需要的资源密切相关。

据了解，去年底，花呗推出了一项“ 1 年 1 万家机构”计划，在上述三大领域补贴 1 万家机构进行分期免息。2020年春运期间，全国用户用花呗分期购买火车票可免息。今年 1 月，全国1200 多家公立医院及体检机构接入花呗分期免息。早在2019年初，花呗还设立 5 亿元教育专项基金，为成年用户提供英语、汽修、家政等职业培训的免息补贴。