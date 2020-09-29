花呗分期免息走进海南免税店 最高可获50000个花呗金返还

站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息：自即日起至10月31日，支付宝用户在海南多家免税商城购物时通过花呗付款，可享受到分期免息、花呗金返还、额度提升等优惠。

据了解，三亚国际免税城、海口日月广场免税店、海口美兰机场免税店、博鳌免税店等免税商铺均推出了“线下收款可分期免息”的优惠。符合条件的用户在支付宝搜索“海南随心花”，即可获得分期免息权益，并可在消费时返还花呗金。部分用户还将获得花呗额度提升，使旅游消费体验更加流畅舒心。

据介绍，用户在获得分期免息权益后，在上述商铺购物时，100元~10000元间的账单都可以选择3期的分期免息，分期手续费由花呗承担。通过分期免息，消费者不但能减少旅游期间的资金占用，且无需额外支付费用。

此外，在活动期间，上述用户在使用花呗过程中，还可通过累积花呗购物总金额，获得最高50000个花呗金的返还。

据介绍，花呗金可用于花呗还款，50000个花呗金可折合为人民币500元。部分符合条件的用户还可获得提额券，用于提升花呗额度，使购物体验更为流畅。

今年上半年的新冠疫情对旅游业造成了较大影响。有专家表示，支付宝的上述举措有望进一步推动旅游消费市场回暖。