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见闻

恒大健康5亿元收购泰特70%股权 深耕汽车领域

2019-03-15 16:44 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月15日 消息:今日，恒大健康发布公告称：本公司宣布，于 2019 年 3 月 15 日，本公司之附属公司与天津天海同步集团有限公司、湖北泰特机电有限公司及吕超订立股权转让协议。根据股权转让协议，买方同意按总代价人民币五亿元收购，而卖方同意出售不存在任何权利负担之泰特的70%股权。

资料显示，泰特是全球轮毂电机研发和生产的领跑者，其全资持有国际领先的轮毂电机及电动汽车驱动系统的研发生产企业e-Traction。

此前，恒大方面就曾频繁布局汽车领域。

据天眼查信息显示， 1 月 25 日，恒大新能源汽车有限公司成立，注册资本 20 亿美元，注册地址在广东省广州市。

1月15日，恒大健康发布公告称，公司斥资9. 3 亿美元收购一家总部位于瑞典的全球性电动汽车公司NEVS的51%股权并获得多数董事席位。据悉，NEVS是专门为收购瑞典萨博汽车技术和资产而成立的公司，原全资控股公司为国家现代能源控股有限公司。

不仅如此，1月29日，恒大健康宣布，公司以1. 5 亿欧元入股瑞典超跑公司柯尼塞格。恒大方面表示，恒大和瑞典方面成立的项目公司将致力于研发和生产制造世界最顶级新能源汽车。

QQ截图20190315164608.jpg

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