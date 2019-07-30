梁华：华为2019年上半年收入4013亿元 市场份额不是华为的追求

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:今天下午，华为董事长梁华对外公布了华为公司上半年业绩。官方数据显示，今年上半年，华为实现营收 4013 亿元人民币，同比增长23.2%。

其中，消费者业务收入为 2208 亿元，占比55%。今年上半年，华为手机出货量达1. 18 亿台，同比增长24%。平板电脑销量同比增长10%，PC增长 3 倍，可穿戴增长 2 倍，华为终端云服务生态全球注册开发者超过 80 万，全球用户超过 5 亿。

运营商业务收入 1465 亿元，占比36.5%。梁华介绍，截至目前，华为已获得了 50 份商用5G合同，全球基站发货超过 15 万个。

企业业务 316 亿元，占比7.9%。华为不断强化云、AI、企业园区、数据中心、物联网、智能计算等ICT技术和解决方案，持续获得政府及公共事业、金融、交通、能源、汽车等行业客户的信任。

梁华表示：“实体清单”之后，华为面临着巨大的困难，但这并不会改变华为前进的方向。 2019 年，华为计划投入 1200 亿元继续研发。

今天，Canalys发布的报告显示， 2019 年第二季度，华为手机出货量达 3730 万部，是国内唯一实现增长的手机品牌。对此，梁华表示：“做消费品最重要的是赢得消费者的喜爱，在市场上占有多少的份额不是华为的追求。智能手机不会一家独大，参与市场竞争关键是能不能满足消费者的需要，坚持在研发和新技术的投入是华为立足的根本。”