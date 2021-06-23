BuyVM云服务器新增美国迈阿密VPS 月付2美元起！

BuyVM是一家加拿大的VPS主机商，成立于2010年4月，提供基于OpenVZ和KVM架构的VPS产品BuyVM 前段时间收购了 anyNode，近日又新增了一个美国迈阿密机房，这是继拉斯维加斯，纽约，欧洲卢森堡机房的第4个美国机房，也是月付2美元起，1Gbps 带宽，无限流量，目前新增的迈阿密机房不支持块存储。

一、BuyVM 官网

点击直达 BuyVM 官网：https://buyvm.net/

二、BuyVM 迈阿密机房

BuyVM 迈阿密机房是 BuyVM 的第4个机房，之前的3个机房包括:Las Vegas 拉斯维加斯，New York 纽约，Luxembourg 欧洲卢森堡，新增的迈阿密机房同样提供1Gbps 带宽，无限流量，提供1个 IP 地址:

配置 硬盘 流量 价格/月 1C512M 10G 无限 $2 1核1G 20G 无限 $3.5 1核2G 40G 无限 $7 1核4G 80G 无限 $15 2核8G 160G 无限 $30 3核12G 240G 无限 $45 6核24G 480G 无限 $90

这次除了新增了一个迈阿密机房外，BuyVM 同时也补货了其他几个机房的套餐，需要的朋友可以直接去官网购买。

BuyVM 商家在审核订单时比较严格，注册邮箱和 PayPal 请保持一致，不然请用支付宝付款，注册资料至少要保证一眼看不出来是虚假的;资料胡乱填写的，一般不会通过审核的。

BuyVM 提供 Block Storage 服务，即大硬盘存储，可以挂载在 VPS 上使用，相当于增加硬盘空间，目前拉斯维加斯，纽约，欧洲卢森堡机房都已经支持块存储了，之后迈阿密机房也会增加对应的服务。

三、BuyVM 测评

BuyVM 测试 IP 和测速文件: