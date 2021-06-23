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BuyVM云服务器新增美国迈阿密VPS 月付2美元起！

作者站长之家
· 2021-06-23 16:28

BuyVM是一家加拿大的VPS主机商，成立于2010年4月，提供基于OpenVZ和KVM架构的VPS产品BuyVM 前段时间收购了 anyNode，近日又新增了一个美国迈阿密机房，这是继拉斯维加斯，纽约，欧洲卢森堡机房的第4个美国机房，也是月付2美元起，1Gbps 带宽，无限流量，目前新增的迈阿密机房不支持块存储。

QQ截图20210623162330.jpg

一、BuyVM 官网

点击直达 BuyVM 官网：https://buyvm.net/

二、BuyVM 迈阿密机房

BuyVM 迈阿密机房是 BuyVM 的第4个机房，之前的3个机房包括:Las Vegas 拉斯维加斯，New York 纽约，Luxembourg 欧洲卢森堡，新增的迈阿密机房同样提供1Gbps 带宽，无限流量，提供1个 IP 地址:

配置硬盘流量价格/月
1C512M10G无限$2
1核1G20G无限$3.5
1核2G40G无限$7
1核4G80G无限$15
2核8G160G无限$30
3核12G240G无限$45
6核24G480G无限$90

这次除了新增了一个迈阿密机房外，BuyVM 同时也补货了其他几个机房的套餐，需要的朋友可以直接去官网购买。

BuyVM 商家在审核订单时比较严格，注册邮箱和 PayPal 请保持一致，不然请用支付宝付款，注册资料至少要保证一眼看不出来是虚假的;资料胡乱填写的，一般不会通过审核的。

BuyVM 提供 Block Storage 服务，即大硬盘存储，可以挂载在 VPS 上使用，相当于增加硬盘空间，目前拉斯维加斯，纽约，欧洲卢森堡机房都已经支持块存储了，之后迈阿密机房也会增加对应的服务。

三、BuyVM 测评

BuyVM 测试 IP 和测速文件:

  • 拉斯维加斯:209.141.56.135，100MB
  • 纽约:198.98.53.31，100MB
  • 迈阿密:198.251.82.2，100MB
  • 卢森堡:104.244.76.191，100MB

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