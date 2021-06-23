BuyVM云服务器新增美国迈阿密VPS 月付2美元起！

BuyVM是一家加拿大的VPS主机商，成立于2010年4月，提供基于OpenVZ和KVM架构的VPS产品BuyVM 前段时间收购了 anyNode，近日又新增了一个美国迈阿密机房，这是继拉斯维加斯，纽约，欧洲卢森堡机房的第4个美国机房，也是月付2美元起，1Gbps 带宽，无限流量，目前新增的迈阿密机房不支持块存储。
一、BuyVM 官网
点击直达 BuyVM 官网：https://buyvm.net/
二、BuyVM 迈阿密机房
BuyVM 迈阿密机房是 BuyVM 的第4个机房，之前的3个机房包括:Las Vegas 拉斯维加斯，New York 纽约，Luxembourg 欧洲卢森堡，新增的迈阿密机房同样提供1Gbps 带宽，无限流量，提供1个 IP 地址:
|配置
|硬盘
|流量
|价格/月
|1C512M
|10G
|无限
|$2
|1核1G
|20G
|无限
|$3.5
|1核2G
|40G
|无限
|$7
|1核4G
|80G
|无限
|$15
|2核8G
|160G
|无限
|$30
|3核12G
|240G
|无限
|$45
|6核24G
|480G
|无限
|$90
这次除了新增了一个迈阿密机房外，BuyVM 同时也补货了其他几个机房的套餐，需要的朋友可以直接去官网购买。
BuyVM 商家在审核订单时比较严格，注册邮箱和 PayPal 请保持一致，不然请用支付宝付款，注册资料至少要保证一眼看不出来是虚假的;资料胡乱填写的，一般不会通过审核的。
BuyVM 提供 Block Storage 服务，即大硬盘存储，可以挂载在 VPS 上使用，相当于增加硬盘空间，目前拉斯维加斯，纽约，欧洲卢森堡机房都已经支持块存储了，之后迈阿密机房也会增加对应的服务。
三、BuyVM 测评
BuyVM 测试 IP 和测速文件:
- 拉斯维加斯:209.141.56.135，100MB
- 纽约:198.98.53.31，100MB
- 迈阿密:198.251.82.2，100MB
- 卢森堡:104.244.76.191，100MB