KVMCloud韩国云服务器七折优惠码分享 韩国云服务器推荐

KVMCloud是家刚刚成立不久的国内的云服务器主机商，主要是提供vps、虚拟主机、域名、CDN等服务，最近KVMCloud云服务器做活动，有七折的优惠码，下面就来为大家分享一下。
官网地址:
https://www.kvmcloud.net/
kvmcloud优惠码一览：
最新7折优惠码:XQ2NYU010Q
KVMCloud优惠方案:
AWS vps（区域可选新加坡、日本、韩国、美国）免费换IP默认送一个快照可用于重装恢复系统
KVMCloud云购买地址：
https://www.kvmcloud.net/cart.php?gid=37
全球云可选新加坡、日本、韩国、美国机房免费换IP
|机型
|CPU
|内存
|硬盘
|流量
|带宽
|原价
|优惠价
|Ac-LS-1型
|1核CPU
|512MB
|20GB
|1000G双向流量
|1000Mbps
|23.90元/月
|16.73元/月
|Ac-LS-2型
|1核CPU
|1024MB
|40GB
|2000G双向流量
|1000Mbps
|35.90元/月
|25.13元/月
|Ac-LS-3型
|2核CPU
|2048MB
|60GB
|3000G双向流量
|1000Mbps
|59.90元/月
|41.93元/月
|Ac-LS-4型
|4核CPU
|4096MB
|80GB
|4000G双向流量
|1000Mbps
|99.90元/月
|69.93元/月