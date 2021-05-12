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KVMCloud韩国云服务器七折优惠码分享 韩国云服务器推荐

作者站长之家
· 2021-05-12 17:39

KVMCloud是家刚刚成立不久的国内的云服务器主机商，主要是提供vps、虚拟主机、域名、CDN等服务，最近KVMCloud云服务器做活动，有七折的优惠码，下面就来为大家分享一下。

image.png

官网地址:

https://www.kvmcloud.net/

kvmcloud优惠码一览：

最新7折优惠码:XQ2NYU010Q

KVMCloud优惠方案:

AWS vps（区域可选新加坡、日本、韩国、美国）免费换IP默认送一个快照可用于重装恢复系统

KVMCloud云购买地址：

https://www.kvmcloud.net/cart.php?gid=37

全球云可选新加坡、日本、韩国、美国机房免费换IP

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