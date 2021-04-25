微软Azure免费12个月vps云服务器详细注册图文教程

微软的Azure想必大家都听说过，是微软的公用云服务平台，自从推出以来就为新用户准备了12个月的免费vps云服务器，很多朋友还不清楚怎么注册，下面就来为大家分享一下注册教程。

1、首先来介绍一下微软Azure的这个免费云服务器，目前是免费12个月，仅需验证信用卡，只要在一年之内并且在免费的额度之下，就可以一直使用，通过注册就可以获得200美刀的额度，用户可在前30天使用这些信用额度。

2、需要提前准备的东西就是信用卡和微软账号。

3、微软Azure免费vps云服务器申请地址:https://azure.microsoft.com/zh-cn/free/。

4、点击免费开始使用，就可以跳转到微软的登录界面，输入你的微软账号进行登录，没有的朋友注册一个很简单，都是中文。

5、输入微软账号的话就可以看到这个个人资料的页面了，填写你的国家地区、名字、电话等信息，点击同意就可以了。

6、需要验证你的手机号码，所以可以选择发短信也是可以选择打电话，这个比较简单。

7、然后就是信用卡的验证了，填好相关的信息，会给你的信用卡发送验证，通过之后就可以看到微软的通知，也就注册成功了，并且会赠送你200刀的赠金，在你的赠金用完后，我们将询问你是否想要继续使用即用即付模式。如果继续使用，你将仅在你使用的量超出服务免费用量时才支付费用。

8、在200美元使用完毕或者是一个月期限之后，微软会发送你一个信息，提示你需要升级即用即付才能享受12个月的免费。

9、请注意，千万别超过送的流量，不然会在你的信用卡里面扣款。