热门搜索：
腾讯云3折优惠活动
【腾讯云】云产品限时秒杀，爆款1核2G云服务器，首年99元
新客户无门槛领取总价值高达2860元代金券
【腾讯云】中小企业福利专场
首页 > 云服务器 > 微软最新资讯 > 正文

微软Azure免费12个月vps云服务器详细注册图文教程

作者站长之家
· 2021-04-25 17:01

微软Azure想必大家都听说过，是微软的公用云服务平台，自从推出以来就为新用户准备了12个月的免费vps云服务器，很多朋友还不清楚怎么注册，下面就来为大家分享一下注册教程。

image.png

1、首先来介绍一下微软Azure的这个免费云服务器，目前是免费12个月，仅需验证信用卡，只要在一年之内并且在免费的额度之下，就可以一直使用，通过注册就可以获得200美刀的额度，用户可在前30天使用这些信用额度。

2、需要提前准备的东西就是信用卡和微软账号。

3、微软Azure免费vps云服务器申请地址:https://azure.microsoft.com/zh-cn/free/。

4、点击免费开始使用，就可以跳转到微软的登录界面，输入你的微软账号进行登录，没有的朋友注册一个很简单，都是中文。

image.png

5、输入微软账号的话就可以看到这个个人资料的页面了，填写你的国家地区、名字、电话等信息，点击同意就可以了。

image.png

6、需要验证你的手机号码，所以可以选择发短信也是可以选择打电话，这个比较简单。

image.png

7、然后就是信用卡的验证了，填好相关的信息，会给你的信用卡发送验证，通过之后就可以看到微软的通知，也就注册成功了，并且会赠送你200刀的赠金，在你的赠金用完后，我们将询问你是否想要继续使用即用即付模式。如果继续使用，你将仅在你使用的量超出服务免费用量时才支付费用。

8、在200美元使用完毕或者是一个月期限之后，微软会发送你一个信息，提示你需要升级即用即付才能享受12个月的免费。

9、请注意，千万别超过送的流量，不然会在你的信用卡里面扣款。

最新VPS云服务器资讯

热门VPS云服务器推荐

腾讯云

腾讯云是国内排名顶尖的云服务器主机商，有着深厚的基础架构，并且有着多年对海量互联网服务的经验，产品物美价廉。

  • 全面、高效、专业的DDoS防护能力
  • 稳定、安全、弹性、高性能的云端计算服务
  • 用户拥有腾讯云CVM的管理员账号
  • CVM与腾讯云的大部分业务都可以做到高度集成
  • 轻运维、开箱即用的弹性服务器
查看详情 官方优惠码

阿里云

阿里云是国内知名的主机商，创建于2009年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，在国内的口碑很好，vps云服务器价格便宜、性能跑分高、服务稳定。

  • 企业级KV缓存数据库
  • 支持分钟级别创建1000台实例
  • 有效防护DDoS，CC，Web应用攻击
  • 独立公网IP资源，让云资源具备互联网访问能力
  • 单实例最高可选88vCPU，内存704GB
查看详情 官方优惠码

Hostwinds

华为云国内市场份额持续不断创新高，拥有非常好的口碑，华为表示将在2021年“沃土计划2.0”投入2.2亿美元，潜力极高。

  • X86、鲲鹏、昇腾、异构四大类型架构
  • 最大提供208vCPU，4096G内存
  • 提供按需、包周期、竞价等多种计费模式
  • 所有云服务器和镜像可一键部署
  • 全球拥有23个区域及45个可用区
查看详情 官方优惠码

Vultr

Vultr是一家知名的美国主机商，受到了国内众多用户的喜爱，规模大、运营稳定，价格优惠。

  • 最新一代Intel CPU可确保高性能
  • 可选操作系统类型丰富
  • 完全的根访问权限
  • 自由的计费方式
  • 数据中心遍布全球15个地区
查看详情 官方优惠码

Hostwinds

Hostwinds美国主机商专业提供Managed和Fully Managed两大类VPS主机，访问速度快，价格便宜。

  • 1Gbps独立端口 DDOS防御保护
  • 免费域名、SSL、独立IP地址
  • 采用固态硬盘 稳定性性能较高
  • 网站日备份系统 保障数据安全
  • Live Chat、邮件、电话技术支持
查看详情 官方优惠码