台湾力保干旱不影响台积电的生产 1/5农田灌溉系统被切断

最近，台湾省遭遇了五十六年来最严重的干旱，而这可能会影响到芯片生产。
世界上超过90%的先进芯片由台湾省代工厂商制造，而芯片制造商需要使用大量的水来清洁工厂和晶片。
台湾缺水危机加剧了人们对芯片制造的担忧。为了确保芯片制造商工厂用水，台湾当局已经采取多种措施，其中之一就是切断了大量农田的灌溉系统。
问题在于，此举将影响了大约7.4万公顷的农田，约占台湾灌溉土地的五分之一。
不过，最大芯片代工厂台积电表示，到目前为止，干旱尚未影响其生产。
最近，台湾省遭遇了五十六年来最严重的干旱，而这可能会影响到芯片生产。
世界上超过90%的先进芯片由台湾省代工厂商制造，而芯片制造商需要使用大量的水来清洁工厂和晶片。
台湾缺水危机加剧了人们对芯片制造的担忧。为了确保芯片制造商工厂用水，台湾当局已经采取多种措施，其中之一就是切断了大量农田的灌溉系统。
问题在于，此举将影响了大约7.4万公顷的农田，约占台湾灌溉土地的五分之一。
不过，最大芯片代工厂台积电表示，到目前为止，干旱尚未影响其生产。
沈子瑜是美国通用汽车的前高管，他在接受采访时表示，亿咖通科技与安谋中国的合资公司芯擎科技（Siengine），将在明年年底或2023年初开始提供新的芯片产品，将由台积电制造这些芯片。
4月7日消息，供应链爆料称，高通下了一批紧急的高端5G芯片订单给台积电，后者已经接单，以缓解当前紧张的供货局面。
苹果公司曾经因为基带问题和高通公司关系恶化，导致苹果iPhone手机信号十分糟糕。直到2019年4月苹果和高通和解，双方签订6年合作协议，才让苹果可以继续使用高通的基带芯片，尤其是5G基带。
芯片代工巨头台积电第一季度营收为新台币3624亿元（约合127亿美元），同比增长17%，连续第三个季度创下纪录，凸显出该公司作为世界第一大先进芯片制造商的领先地位。目前，全球先进芯片正处于供不应求的局面
据国外媒体报道，今年年初开始的全球性汽车芯片供应紧张，已经扩展到了智能手机领域，手机芯片供应商高通，也出现了供应紧张的消息。
消息人士透露，AMD已经成为台积电最大的7nm工艺客户，取代了苹果原本的这一位置，而苹果公司现在主力产品均采用5nm工艺，因此也让出了这一工艺产能。有报道称苹果公司已经获得了台积电5nm工艺80%的产能。
据DigiTimes将于今天发布的一份完整报告的摘要显示，苹果的长期供应商台积电（TSMC）将于5月底提前开始批量生产iPhone13上的A15芯片。
据相关媒体最新报道，台积电将会在今年5月开始为苹果生产A15芯片，并由今年9月份即将亮相的iPhone13首发搭载。消息称，苹果A15芯片将继续采用5nm工艺打造，整体性能表现可能与上代A14差别不大，但是由于台积电工艺技术的提升，在功耗和发热方面将有所提升。
据日经中文网消息，全球最大半导体代工企业台积电（TSMC）将从2021年底的订单开始取消对客户的优惠。
一份新的报告显示，高通公司已与台积电达成协议，使用台积电的5nm和6nm工艺节点上制造某些产品。还不确定这次达成协议中，是否会将部分工艺用于骁龙888增强版的生产。
据yahoo finance报道，上任仅一个月，英特尔CEO Pat Gelsinger 表示，他已经努力开始修复与苹果公司之间的关系。2020年底，苹果公司推出了搭载自主设计的芯片的全新Mac，这家科技巨头的M1芯片是基于Arm架构，而不是英特尔的x86芯片。这一决定实际上结束了苹果与英特尔大约15年的关系。
今年2月份美国德克萨斯州出现几十年未见的罕见寒冷天气，造成了当地大规模停水停电，这也影响到了三星在该州奥斯汀市芯片工厂的生产。
据国外媒体报道，芯片代工商目前的产能普遍紧张，但依旧无法满足庞大的代工需求，随着电子产品和数据中心的大量增加，阿里巴巴、亚马逊等越来越多的科技巨头开始自研芯片，对芯片代工的需求会进一步增多，急需芯片代工商扩充产能。
在日前英特尔公司的一次大会上，新任CEO Pat Gelsinger宣布多项计划，包括未来把更多的自有芯片制造业务外包给代工厂；在美国亚利桑那州投资200亿美元建设两座全新的芯片厂；将设立新部门「英特尔代工服务部」，为外部半导体公司代工制造芯片。
【TechWeb】4月9日消息，据国外媒体报道，全球第三大芯片代工商格芯的拥有者穆巴达拉投资公司，正在筹备格芯在美国IPO，估值200亿美元。外媒是援引知情人士的透露，报道穆巴达拉正在筹备格芯在美国IPO的。这一知情人士透露，穆巴达拉一直在同顾问，就格芯在美国上市进行初步讨论，对公司上市的估值为200亿美元。不过，这一不愿透露姓名的知情人士也表示，穆巴达拉同相关方就格芯IPO一事进行的商议，目前还处在早期阶段，潜在的交易
今日自媒体“半导体行业观察”发布消息称，字节跳动正在自研云端AI芯片和Arm服务器芯片。对此，字节跳动方面向媒体回应称，是在组建相关团队，在AI芯片领域做一些探索。
日前高通公司首席执行官Steve Mollenkopf在出席中国发展高层论坛时指出，近期出现的芯片短缺问题将得到改善，一些采用成熟技术生产的芯片将在短期内恢复供应。
沉寂四年之久的小米澎湃芯片，终于有了新动向。3月26日上午，小米正式宣布将要在29日举行的发布会上，公布一款全新的澎湃芯片。上一次小米发布自研芯片还得追溯到2017年，当时的小米5C搭载了小米自研的澎湃S1芯片，而澎湃S1，也是目前为止小米唯一的一款自研芯片。
近日，由世界经济论坛（WEF）公布了2021 灯塔工厂最新榜单，中国企业从全球智能化先进工厂中脱颖而出，赫然行列。其中，美的集团位于广东顺德的微波炉园区成功入选灯塔工厂，这是继去年9 月美的空调广州南沙工厂入选之后，美的集团第二次获此殊荣。灯塔工厂，由世界经济论坛与管理咨询公司麦肯锡合作评选，被视为4.0 工业革命时代下的「指路明灯」，是全球制造业」全价值链」的引领者。全球灯塔网络现由69 个领先者组成，其中有15
今日，小米宣布，将在3月29日发布自研芯片。据悉，小米的造芯计划从2014年就已开始。2014年10月16日，小米注册了一家全资子公司松果电子。
凤凰网科技讯 4月11日消息，据外媒报道，韩国动力电池制造商LG能源和能源化工企业SK创新10日（当地时间）就电池商业秘密侵犯案达成协议，并于今日..
今日，著名相声演员岳云鹏发微博称，自己买的手机是128GB存储，但打开一看可用的只有112GB，是不是应该只收112GB的钱，还是说收128GB的钱就是合理..
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今日，韩国两家电动汽车电池供应商SK创新和LG能源解决方案达成了和解，SK创新支付 2 万亿韩元（约 117 亿人民币），双方就长达两年的电池纠纷达成..
4月11日，蚂蚁安全实验室发布《2021年电信网络诈骗治理季度报告》:今年1到3月，支付宝协助各级执法机构破获电信网络诈骗案件30余起;针对被骗用户推..
【TechWeb】4月11日消息，据国外媒体报道，作为互联网历史最悠久的问答网站之一，雅虎问答在运营16年后将于5月4日彻底关闭。据悉，Yahoo Answers将..
Google更新了位于Chrome工具栏中媒体播放场景下的"全局媒体控件"（Global Media Controls）。新版控件增加了一个进度条，这对于经常用浏览器看网..
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据外媒报道，据称苹果芯片合作伙伴台积电将于周一出席白宫虚拟峰会，届时，它将跟其他科技高管和芯片生产商讨论如何解决全球半导体短缺问题。美国..
据外媒报道，PC厂商已经有近10年的时间没有这么好过了。IDC报告称，2020年对PC的激增需求将持续到2021年，传统PC（包括台式电脑、笔记本电脑和工作..