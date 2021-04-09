台湾力保干旱不影响台积电的生产 1/5农田灌溉系统被切断

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台湾力保干旱不影响台积电的生产 1/5农田灌溉系统被切断

2021-04-09 17:25 · 稿源：站长之家

最近，台湾省遭遇了五十六年来最严重的干旱，而这可能会影响到芯片生产。

世界上超过90%的先进芯片由台湾省代工厂商制造，而芯片制造商需要使用大量的水来清洁工厂和晶片。

台积电

台湾缺水危机加剧了人们对芯片制造的担忧。为了确保芯片制造商工厂用水，台湾当局已经采取多种措施，其中之一就是切断了大量农田的灌溉系统。

问题在于，此举将影响了大约7.4万公顷的农田，约占台湾灌溉土地的五分之一。

不过，最大芯片代工厂台积电表示，到目前为止，干旱尚未影响其生产。

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