报告：排名前三的IC设计公司2020年收入同比也增长了52.2％

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报告：排名前三的IC设计公司2020年收入同比也增长了52.2％

2021-03-29 17:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:由于疫情在2020年席卷全球，基于半导体的IC设计公司也受到不少影响。但是随着家庭和在线教育工作的增长趋势，对笔记本和网络产品的需求激增，导致IC设计公司的收入在2020年激增。

芯片

根据TrendForce的报告，对笔记本电脑和其他产品的需求突然上升，驱使制造商大幅增加了其零部件采购规模。因此，这些提供关键元件的半导体IC设计公司在这段时间内看到了巨大的收益，这些公司去年的增长显着。包括高通，博通和英伟达等主要芯片制造商，在前十大公司中，它们的收入同比增长最高。

到2020年，由于对网络设备的需求突然上升，加上苹果决定也使用高通的基带处理器，高通超越博通进入了前十名。此外，其他智能手机制造商去年也抢占华为空出的市场份额。值得注意的是，排名前三的IC设计公司的收入同比也增长了52.2%。

高通，博通和英伟达位居前列，其他主要的集成电路设计公司包括联发科，AMD，赛灵思，Marvell，Novatek，Realtek和Dialog。2020年，联发科的收入同比增长了37.3%，大大高于其2019年的1%的增长。同样，AMD在笔记本和台式机市场也取得了长足的发展，收入同比增长了45%。

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