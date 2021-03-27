Canalys：2020Q4全球销售350万辆L2级自动驾驶汽车

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息:据Canalys发布最新研究报告显示，在2020年第四季度，全球共销售了350万辆搭载 L2级自主驾驶功能的乘用车。根据汽车工程师协会，L2级自动驾驶车辆要求司机完全参与，主要包括功能有 ACC 自动巡航、自动跟车、自动泊车等等。

报告显示，2020年第四季度，美国销售了120万台 L2级自动驾驶汽车，中国售出了83.2万台，欧洲为62.8万台，日本为19.9万台，其余地区为60万台。在普及率方面，美国 L2级自动驾驶汽车普及率为30%，日本为20%，欧洲平均为19%，中国为12%，世界其他地区也为12%。此外，2020年共售出了1120万台 L2级自动驾驶汽车，比2019年增长了78%。

Canalys 首席分析师 Chris Jones 表示:「L2级自动驾驶已经被广泛普及，不再是某些高端品牌车型的独占功能了。」分析师强调，驾车者需要接受有关L2级自动驾驶车辆新功能的教育。如果没有适当的教育，这些功能有可能被人们遗忘或滥用，因为他们没有意识到，即使汽车在进行驾驶，他们也需要继续关注道路。自动化系统的不同品牌名称和不同的功能组合也会导致进一步的混乱。