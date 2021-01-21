英伟达RTX30移动版不再提供Max-Q，OEM厂商可自行决定TGP

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:据外媒notebookcheck的报道，英伟达和OEM厂商将不再指定RTX30系列移动显卡是Max-Q还是Max-P版本。RTX30移动版将提供一系列的TGP，OEM厂商可自行决定使用哪种第三代Max-Q和TGP。对于给定的工作负载，较高功率的RTX3060移动版有可能会超过较低功率的RTX3080，这可能会使用户感到困惑。

英伟达在CES2021大会上发布了RTX30系列移动版阵容，并表示RTX30系列移动显卡将带来第三代的Max-Q功能，例如Dynamic Boost2.0和WhisperMode2.0。

此前媒体发布RTX30移动版的测试数据时，不少人提出了相同的问题，这些GPU是Max-Q还是Max-P。实际上OEM厂商在CES上发布基于RTX30系列移动版笔记本时，规格表也没有具体提及所使用GPU的版本。

在之前RTX20系列移动版显卡时，都说明了是Max-P（正常规格）还是Max-Q版本(功率受限)，Max-Q则是相对更加轻薄的笔记本所使用的笔记本显卡。

但是到了RTX30系列移动版之后，英伟达和OEM厂商都没有提到是Max-Q还是Max-P。实际上英伟达表示，每一个RTX30移动版都可以提供第三代Max-Q功能。





英伟达RTX30系列移动版部分参数

比如，旗舰产品RTX3080笔记本电脑显卡，英伟达称，可提供80W至150+W的可配置TGP。RTX3070移动版可提供80W至125W的功率范围，而RTX3060移动版可提供80W至125W的功率范围。这些TGP范围对应的实际的频率，比如说RTX3080移动版在TDP最高时比最低的80W提供多达37%的频率。

也就是说，根据给定的工作负载，115W RTX3060移动版可能会胜过80W RTX3080移动版。

英伟达这样的设计，会导致消费者必须话不少的时间精力来研究显卡参数，避免买错了型号。同时OEM厂商也需要提供更好的标识，才能让消费者知道他们购买的产品具体参数。