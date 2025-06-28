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小米YU7预计交付时间公布：标准版最快53周 Max版33周

2025-06-28 09:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息:小米汽车旗下全新车型YU7在6月26日发布当晚便正式开启预定，市场反响热烈。据官方数据显示，YU7在开启预定后的短短3分钟内，大定数量便突破20万台，而在开售18小时后，锁单量更是飙升至24万台，这一成绩在汽车行业堪称罕见。

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随着小米YU7预定量的持续攀升，消费者对于车辆的交付时间也愈发关注。目前，小米汽车App的锁单界面已经显示出了各版本的预估交付时间。其中，标准版YU7的预计交付时间为53至56周，Pro版为48至51周，而Max版则相对较快，预计为33至36周。这意味着，现在预定小米YU7标准版的消费者，可能需要等待长达一年的时间才能提车，即便是交付速度最快的Max版，也需要等待超过7个月。

据内部消息透露，小米汽车二期工厂预计最快将在7月正式投产。随着二期工厂的投产，小米汽车的年产能将有望超过30万辆，这将大大提升小米YU7等车型的交付速度，满足更多消费者的购车需求。

值得一提的是，小米汽车原本计划在2025年全年交付30万台车辆。然而，在今年3月，小米汽车创始人雷军宣布将2025年的全年交付目标提升至35万台。随着二期工厂的投产和产能的逐步提升，小米汽车有望实现这一更为雄心勃勃的交付目标。

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