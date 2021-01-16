快手IPO市场认购火爆 部分投资者不惜动用私人关系“预定份额”

站长之家(ChinaZ.com) 1月16日 消息:1月15日晚间，港交所披露了快手在通过聆讯后的最新资料，相较于此前500亿美元的预期，快手估值可能有所下调。

虽然预期有所下降，但投资者对快手的投资热情却颇为高涨。据上海证券报报道，目前，部分投资者已经在想办法“预定份额”，为了获得认购份额甚至不惜动用私人关系，四处寻找可能与快手核心管理层最近的关系以拿到额度。

据了解，快手公司于2020年11月5日正式向港交所提交上市申请，并于2021年1月14日通过港交所聆讯。消息称，快手计划于于今年2月5日挂牌上市，拟融资约390亿港元。

招股书显示，上市前，快手的股东包括腾讯、红杉资本、百度、淡马锡、博裕资本、晨兴资本等。其中，腾讯是快手的单一最大股东，持股比例为21%;晨兴资本为最早投资快手的创投机构，持股比例为14%。

目前，快手的主要业务包括直播、线上营销服务、电商以及其他业务，其中，电商是目前快手着重发展的业务之一，也是其增长较快的业务之一。

数据显示，2020年第三季度，快手电商交易总额达945亿元，截至2020年9月30日的9个月内，快手电商GMV已达2041亿元，平均复购率超过65%。