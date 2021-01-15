流畅性媲美iOS 小米MIUI12.5首批开发版公测开启

2021年1月15日，小米如期开启MIUI12.5开发版首批公测升级。全新MIUI12.5在系统动效、音效及触感设计方面大幅升级，让手机的操作更流畅稳定。此外，MIUI12.5继续发力安全隐私保护，进一步保护用户数据安全;全新MIUI+的推出更是打破硬件壁垒，实现跨屏操作，让办公效率事半功倍。

本次MIUI12.5开发版会陆续向28款小米机型推送，适配机型数量和速度依旧业内良心。具体升级机型包括，小米11、小米10、小米10Pro、小米10至尊纪念版、小米10青春版、小米9、小米9Pro、小米9透明尊享版、小米9Se、小米CC9Pro、小米CC9、小米CC9e、小米CC9美图定制版、Redmi10X、Redmi10X Pro、RedmiK30、Redmi K305G、Redmi K30i5G、RedmiK30Pro、RedmiK30S至尊纪念版、RedmiK30至尊纪念版、RedmiK20、RedmiK20Pro、RedmiNote9、Redmi Note9Pro、RedmiNote8、RedmiNote7、RedmiNote7Pro等28款。

和此前的版本升级一样，本次MIUI12.5开发版升级同样有两种方式:OTA在线升级和手动线刷刷机。已经是 MIUI12最新开发版的用户，可以通过 OTA 方式平滑升级至MIUI12.5。如果此前使用的是MIUI稳定版，则需要清除数据（刷机前备份至云服务或本地），采用线刷方式刷入MIUI12.5开发版。

MIUI开发版是小米提供给发烧友的新功能尝鲜版本，也是米粉协同小米工程师优化系统确保稳定性的版本，该版本有可能出现刷机卡顿、闪退或者发热等情况，对于普通用户笔者不建议刷机体验。

MIUI12.5在安全隐私方面持续加大投入领跑行业，给用户提供更彻底的知情权和管理权。MIUI12.5新增智能剪切板隐私保护、文件沙盒机制、网页浏览隐私保护、位置信息隐私保护四大功能，以全球最严格的隐私标准捍卫用户数据权利，部分方面甚至超越全球领先的iOS。全新推出的MIUI+功能实现Android与Windows生态融合，让手机和电脑之间的协作更加快捷，商务办公更加高效。此外MIUI12.5中加入了米粉呼声最高的雪山超级壁纸，截止目前MIUI已经先后推出地球、火星、土星和雪山四款超级壁纸，全新交互方式也正在引领行业。

业内人士表示，MIUI自诞生之日起就一直是国内安卓系统的领跑者。小米在手机系统上敢于投入，勇于尝试和创新，正在通过自己的努力改变和推动整个行业的进步。小米MIUI12系列大版本升级不仅带来了媲美iOS的美学设计和流畅体验，在安全隐私方面的投入更是领跑行业，切切实实的为用户带来了最安全可靠的流畅体验。未来随着MIUI的日趋完美以及MIUI+新功能的迭代升级，小米将打通软硬件的跨屏协调，带来更大的生态融合和更多的商业可能。