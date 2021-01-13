苹果新专利显示或将推出支持为AirPods等充电的iPhone手机壳

站长之家（ChinaZ.com）1月13日消息:据 appleinsider 报道，苹果近日曝光的一项专利显示，苹果正在研究多种手机壳，可以为各种配件充电。根据专利表述，这些手机保护壳可以收纳 AirPods 等配件，并同时为这些配件充电。

报道称，苹果正在为iPhone和iPad研究多种不同保护壳，其中一些包括为AirPods充电的功能。自2018年以来，苹果已经能够通过磁力将Apple Pencil连接到iPad Pro来充电。

AppleInsider 发现的这项专利名为「用于携带和充电配件的外壳」，由美国专利和商标局授予。虽然该专利可以适用于任何外部配件，但申请文件中包含的大多数图像以 AirPods 为主。该专利概述了多种保护壳形式，包括对开式、钱包、翻盖、盖子、外壳、皮套等，可以收纳 AirPods 或其他电子配件，也可以给这些配件进行充电。

如果保护壳包含电池，则可以通过保护壳中的设备的一个终端对其进行充电。然后，这块电池可以通过另一个终端为配件充电。苹果还强调，手机壳可以通过 NFC 与里面的设备和配件进行通信，并且有「一个插槽式的隔层，可以存放钱和信用卡」。

报道称，虽然专利申请并不一定能证明苹果打算推出真实产品，而且很多专利永远不会进入市场，但能收纳 AirPods 的 iPhone 手机壳似乎并不是不可行的产品。