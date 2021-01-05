2020抖音数据报告：日活跃用户破6亿 日均视频搜索次数破4亿

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2020抖音数据报告：日活跃用户破6亿 日均视频搜索次数破4亿

2021-01-05 13:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:今日，抖音公布了《2020抖音数据报告（完整版）》。数据显示，截止2020年8月，抖音日活跃用户突破6亿，截止2020年12月，抖音日均视频搜索次数突破4亿次。

从用户年龄层次来看，00后喜欢拍动漫、看动漫。90后喜欢拍萌娃、看新闻。80后喜欢拍风景、看穿搭。70后喜欢拍美食、看婚礼。60后喜欢拍舞蹈、看萌娃。

QQ截图20210105135240.jpg

在抗疫方面，2020抖音疫情防控视频总播放量423亿次，组织99场一线专家直播1601万人在线学习疫情知识，医生护士在抖音上获赞超过10亿次。

学习方面，抖音高校直播观看人数排名前十的分别是:清华大学、北京大学、北京师范大学、同济大学、复旦大学、武汉大学、浙江大学、北京航空航天大学、上海交通大学、重庆大学。

用户习惯方面，2020全国人民在星期日20-21点最爱拍抖音，贵州人最爱拍抖音还是点赞狂魔，湖北人最爱分享，安徽人最爱评论。

用户喜欢的表情方面，00后喜欢发捂嘴哭、90后喜欢发捂脸哭、80后喜欢发大笑、70后喜欢发赞、60后喜欢发玫瑰。

QQ截图20210105134853.jpg

此外，最受用户欢迎的背景音乐TOP5分别是:《少年》、《我和你》、《旧梦一场》、《世界这么大还是遇见你》、《微微》。

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