小米11 Pro全新渲染图曝光，MIUI代码显示将配曲面屏

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小米11 Pro全新渲染图曝光，MIUI代码显示将配曲面屏

2020-12-31 15:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日消息:在本周一的小米新机发布会上，小米只发布了「中杯」小米 11 一款手机。据多方消息显示，小米11 Pro要在 2021 年才会亮相。现在，外媒Slashleaks曝光了一张疑似小米11 Pro的渲染图。

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图片来自 Slashleaks

曝光的渲染图显示，小米11 Pro后置四摄像头，位于机身左上角呈矩阵设计。手机采用墨绿色为主配色，该网站称，这款手机正面和小米 11 一致，均为左上单挖孔设计，辅以一块四曲面屏。

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图片来自 小米

此前小米将 MIUI Gallery 应用更新到了2.2.17.18 版本。知名爆料人 kacskrz 在 MIUI Gallery 源代码中发现了小米11 Pro 存在的证据，MIUI Gallery 应用中一个名为 “magic_system_model”的字符串数组已经更新为 “Mi11”和 “Mi11 Pro”。除此之外，kacskrz还确认该设备有一个曲面屏版本。

爆料还指出，小米11 Pro 还将支持 MEMC 视频补帧、视频实时 SDR 转 HDR 等功能。据小米官方预热，小米11将于明日凌晨正式开售。

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