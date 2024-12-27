小米澎湃 OS2 小爱开放升级：具体升级时间计划公布

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:小米澎湃OS官方微信账号今日宣布，超级小爱——小爱同学的超级AI进化版，现已首次向正式版用户开放升级。超级小爱旨在构建一个全生态的AI智能助手，其全新视觉设计和多种唤醒方式，如双击屏幕底部手势提示线、长按电源键、语音唤醒等，使用户能够随时随地激活超级小爱。

超级小爱新增了全局多模态交互功能，能够通过摄像头感知世界，同时感知屏幕内容，并支持自然语音交互。它还能理解用户习惯，主动提供服务，深度整合系统能力，简化复杂操作。小米对超级小爱的界面和UI进行了重塑，使其与系统界面融合，用户在任何页面都可以唤醒超级小爱进行交流，消除了单独APP的感觉。

超级小爱还能帮助用户解决日常生活中使用智能设备的高频问题，结合全生态感知带来的个人本地信息库，它能够作为用户的私人备忘录，记录证件、收藏、日程和杂事。通过与用户的频繁互动，超级小爱还能记住用户的偏好。

此外，超级小爱还能在用户需要跨应用或使用多个设备时提供帮助，例如自动总结长文章的摘要，或在用户寻找美食推文时自动识别餐馆地址，并提供距离和建议的通行方式。

升级计划已经公布，包括小米15Pro、小米15、小米14Ultra、小米14Pro钛金属版（卫星通讯）、小米14Pro、小米14、REDMI K80Pro和REDMI K80在内的机型将开始灰度推送。小米MIX Fold4、小米MIX Flip、REDMI K70Pro、REDMI K70、REDMI K70E、小米Pad7Pro、小米Pad7和小米Pad6S Pro12.4的推送不晚于1月20日开始。小米13Ultra、小米13Pro、小米13、小米MIX Fold3、小米Civi4Pro、REDMI K60至尊版、REDMI K60Pro、REDMI Turbo4和REDMI Turbo3的推送不晚于1月27日开始。

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