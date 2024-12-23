荣耀Magic7 RSR 保时捷设计今日发布：搭载全新大王影像技术

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:荣耀公司今日宣布，将于12月23日14:00举行荣耀Magic7RSR 保时捷设计及影像技术发布会。此次发布会的主角将是荣耀Magic7RSR 保时捷设计及其搭载的全新大王影像技术。

在工业设计上，荣耀Magic7RSR 保时捷设计由斯图加特原厂大师精心调色，提供玛瑙灰和普罗旺斯紫两款配色，具有极高的辨识度。

荣耀自研的大王影像算法在长焦摄影领域取得重大进展，工程师罗巍分享的样张显示，在100倍变焦的极端条件下，荣耀手机能够拍摄出清晰的照片，这标志着影像技术的一大飞跃。荣耀Magic7RSR 保时捷设计将首发潜望长焦超大光圈，并搭载行业首创的双电磁对焦马达，结合AI算法和先锋驭光技术，确保用户在不同光线和动态环境中都能捕捉到高质量的影像。

罗巍表示，荣耀在变焦技术方面将提供从3倍到100倍的高质量可用性，展现了公司在影像技术方面的自信。据爆料，荣耀Magic7RSR 保时捷设计的后置摄像头将配备5000万像素主摄，拥有1/1.3英寸超大底，同时配备5000万像素超广角镜头和2亿像素大底潜望长焦，支持3倍光学变焦和100倍数字变焦。

此次发布会将展示荣耀在高端智能手机市场的创新实力和对影像技术的深入探索。

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