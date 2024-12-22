高德地图联合蔚来发布全域车道级导航：三大方面全面提升

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:在2024年12月21日的蔚来NIO DAY上，高德地图宣布与蔚来智能电动行政旗舰ET9合作，推出全域车道级导航服务。这一服务标志着高德地图车机版在车道级导航服务方面实现了重大升级，并将逐步扩展至蔚来品牌的更多车型。

高德地图的全域车道级导航服务在覆盖范围、底层能力和用户体验三大方面进行了全面提升。在覆盖范围上，该服务基于全国车道级路网数据、视觉车道级定位和深度学习模型等技术，将服务范围扩展至全国99%以上的城市和乡镇道路，成为全球覆盖最广的车道级导航服务之一。服务不仅包括精细化的道路元素渲染和三维立体地图投射，还通过全场景车道级引导提升导航效率和用户体验。

在底层能力方面，高德地图通过导航电子地图甲级测绘资质和互联网地图服务甲级测绘资质，结合多源数据采集及更新手段，获取并融合海量高质量全域路网数据。高德地图的时空计算引擎和深度持续建模能力使其能够实时还原交通环境，进行复杂的交通流计算，并提供动态安全信息服务。此外，车道级实时精准定位能力使高德地图能够识别交通事故、施工等突发事件，并结合应用实现全国覆盖和实时更新。

在用户体验方面，高德地图全域车道级导航依托AI大模型等技术进行升级，包括引入光照模型、实时计算建筑物与路面的真实反射与阴影效果、2D与3D导航画面的流畅转场、城市地标3D建筑的精美呈现，以及根据驾驶视角动态调整导航画面。这些升级为用户提供了“所见即所得”的舒适导航体验。

高德地图的全域车道级导航服务还通过智能基础设施将单车智能升级为群体智能，打造智能交通生态系统。服务通过无灯路口和弯道盲区会车预警功能，在更大范围内预判行车风险，提升行车安全。

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