豆瓣崩了上热搜 官方回应：App卸载后重新安装可解决

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:今日下午，豆瓣App遭遇技术故障，导致许多用户在使用时遇到闪退问题，该事件迅速引起了网友的广泛关注，并登上了微博热搜。
豆瓣官方微博在下午3点多对此事作出回应，解释称部分iPhone用户在下午1点左右使用豆瓣App时出现的闪退现象，是由于App缓存了错误的配置文件所致。
豆瓣官方表示，为了解决这一问题，用户需要将豆瓣App卸载后重新安装。同时，官方已紧急提交了新版本的App，用户在新版本发布后通过更新App也能有效解决闪退问题。
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社交平台上有网友反映企业微信文档服务出现异常情况。企业微信官方微博迅速作出回应，解释称由于访问量突然增加，导致部分用户在尝试打开企业微信文档时遇到了异常问题。他们将持续致力于提供稳定可靠的服务，并确保用户在使用企业微信时的体验不受影响。
针对NVIDIAApp导致游戏帧率暴降15%”一事，英伟达方面正式做出了回应。WeareawareofareportedperformanceissuerelatedtoGameFiltersandareactivelylookingintoit.YoucanturnoffGameFiltersfromtheNVIDIAAppSettingsFeaturesOverlayGameFiltersandPhotoMode，andthenrelaunchyourgame.”我们已经注意到与游戏滤镜相关的性能问题，并正在积极调查。它引入了重新设计的游戏内浮窗，方便使用强大的游戏录制工具、性能监控浮窗和游戏增强滤镜，包括专为RTX用户提供的、AI增强的全新滤镜。
12月2日，网易云音乐因“加载失败”问题再次登上热搜，众多网友反映在使用过程中遇到困难。针对这一情况，网易云音乐在当晚通过官方平台发布了致歉声明，解释称故障是由于开发页面配置错误造成的，影响了部分安卓用户的首页显示，故障持续时间约为20分钟。经过修复后，用户重新进入网易云音乐即可恢复正常使用。为了补偿受到影响的用户，网易云音乐决定赠送7天�
今天上午，不少网友发现，企业微信的文档突然崩溃了，页面打不开，多项功能无法使用。企业微信官方回应称：因访问激增，部分企业微信文档出现文档打开异常，目前已完成修复，给您造成不便，十分抱歉。绝了”严重影响办公了”。
在TGA2024年度游戏大奖揭晓后，游戏《宇宙机器人》意外地获得了年度最佳游戏奖项，成为本届TGA的大赢家。这一结果引发了一些网友的不满，他们将情绪发泄在了与《宇宙机器人》形象相似的菜鸟App图标上。《宇宙机器人》作为一款PS5平台独占的游戏，以其可爱的画风和简单的玩法受到部分玩家的喜爱，但游戏的创新性、售价和游戏时长等方面受到了一些玩家和网友的批评，这也是他们对获奖结果不满的原因之一。
多位网友在社交媒体反馈称ChatGPT出现了宕机的情况，随后“ChatGPT崩了”登上热搜。根据站长之家查询可知，目前ChatGPT出现了重大中断。openai已经确定了问题，并正在展开补救措施，以尽快恢复正常服务，并对停机表示歉意。
2025年度个人所得税专项附加扣除信息确认已于12月1日开始，小米应用商店官方日前提醒下载正确的个人所得税App，据介绍，2024年起，小米应用商店开启了个税盗版应用的专项治理行动。累计排查228款应用，通过对应用名称、应用icon相似度等指标的判断，发现112款应用存在仿冒、蹭词个税官方应用的行为，诱导用户下载使用。个人所得税App是一款由国家税务总局官方推出的移动办税工具，集综合所得年度汇算、专项附加扣除填报、纳税记录查询等功能于一体。
多名网友在社交平台上反映遭遇抖音应用故障，私信中分享的视频无法打开，均显示“视频不见了”。部分用户还表示无法查看自己的收藏与浏览记录。抖音方面正在积极处理这一技术问题，并努力减少对用户的影响。
12月5日消息，近日，一名司机在酒后启动了辅助驾驶功能，想让汽车带”自己回家，结果与收费站安全岛发生猛烈撞击，翻了个底朝天。幸运的是，驾车人没有性命之忧，不过肋骨断了两根。酒后驾车是严重的交通违法行为，肯定要杜绝。交警提醒，即便是没有喝酒，在现阶段，辅助智能驾驶并不等于自动驾驶，驾驶人仍是第一责任人。据介绍，大多数商用自动驾驶系统还处于L2级别。什么是L2级？按照《汽车驾驶自动化分级标准》，通常所说的L2驾驶”即组合驾驶辅助，L2级辅助驾驶是指车辆实现部分自动化驾驶，即车辆能够在一定条件下自动控制车辆的加?
微信正在测试一项新功能，旨在通过自动清理原图和原视频文件，减少微信占用的存储空间。这项“原图、原视频14天自动清理”功能目前正在小范围内进行测试，以期为用户减轻手机存储负担。微信此次测试的新功能，正是为了响应用户对手机存储空间管理的需求，帮助用户更有效地管理手机存储，提升用户体验。