豆瓣崩了上热搜 官方回应：App卸载后重新安装可解决

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:今日下午，豆瓣App遭遇技术故障，导致许多用户在使用时遇到闪退问题，该事件迅速引起了网友的广泛关注，并登上了微博热搜。

豆瓣官方微博在下午3点多对此事作出回应，解释称部分iPhone用户在下午1点左右使用豆瓣App时出现的闪退现象，是由于App缓存了错误的配置文件所致。

豆瓣官方表示，为了解决这一问题，用户需要将豆瓣App卸载后重新安装。同时，官方已紧急提交了新版本的App，用户在新版本发布后通过更新App也能有效解决闪退问题。

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