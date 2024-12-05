​贝索斯对特朗普的新态度：充满乐观，愿意合作

在近日的《纽约时报》DealBook 峰会上，亚马逊创始人杰夫・贝索斯对特朗普的再次当选表示乐观。贝索斯表示:“这次我非常乐观。” 他认为特朗普在减少监管方面展现出积极的能量，并表示愿意提供帮助。

回顾特朗普第一次担任总统期间，贝索斯与特朗普的关系相当紧张。特朗普曾多次抨击贝索斯及其所掌控的企业，包括亚马逊、蓝色起源和《华盛顿邮报》。尽管贝索斯在公众场合为自己辩护，但这并没有改善他在特朗普心中的形象。

在这次峰会上，贝索斯对特朗普表示:“这次他似乎更冷静、更成熟。” 他提到将努力劝说特朗普不要再将媒体视为 “人民的敌人”，并指出:“你可能在过去的八年里成长了，他也是。”

此外，贝索斯还提到，科技行业中的另一位重量级人物埃隆・马斯克最近获得了新的政治影响力，但他对马斯克将这一权力用于对抗竞争对手的看法并不悲观。贝索斯表示:“我一生中取得了很多成功，而不是抱怨。” 他认为自己很少被人利用。

在这个充满变数的时期，贝索斯和他的公司在特朗普新政府的政策方向中具有重要利益。从亚马逊面临的反垄断诉讼到蓝色起源与 SpaceX 争夺政府合同的努力，贝索斯对未来的发展显得格外关注。尽管历史上两人曾有过不少争执，如今贝索斯的态度似乎有所转变，展现出一种愿意合作的姿态。

这次峰会不仅是一次商业交流，更是一次对未来可能合作关系的展望。贝索斯的乐观态度，是否能为他与特朗普之间的关系带来新的变化，值得关注。

划重点: 🌟 贝索斯在 DealBook 峰会上表示对特朗普的再次当选持乐观态度，并愿意合作减少监管。 🤝 他认为特朗普这次更冷静、成熟，并希望劝说特朗普不要将媒体视为敌人。 🚀 贝索斯关注公司在特朗普政府中的利益，并对未来合作关系充满期待。

（举报）