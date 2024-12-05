小米15 Ultra将于下月发布 已获得国内3C认证

站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息:小米公司即将推出的旗舰手机小米15Ultra已获得国内3C认证，确认支持90W快速充电技术。认证信息显示，该产品被命名为“卫星移动终端”，表明小米15Ultra将支持卫星通信功能，这是小米在通信技术领域的又一突破。

据悉，小米15Ultra将标配天通卫星通话功能，而顶配版还将支持北斗卫星消息，成为小米首款支持北斗通信的机型。在影像方面，小米15Ultra将继续作为亮点，主摄采用全新的1英寸5000万像素传感器，提升拍摄速度和视频稳定性，标志着安卓旗舰手机在视频领域的进一步发展。

长焦摄影是小米15Ultra的另一大升级重点，预计将配备2亿像素的潜望长焦镜头，使用的可能是三星ISOCELL HP9传感器。HP9传感器拥有1/1.4英寸的大底，并支持4x4像素合并技术，使得在暗光环境下也能拍摄出清晰可见的远景画面。此外，手机还将配备5000万像素超广角镜头和新的定制人像镜头，以增强大师级算法。

在核心配置上，小米15Ultra将采用2K等深微曲屏，支持超声波屏幕指纹识别，并搭载高通骁龙8Elite移动平台。用户将有素皮、玻璃纤维和陶瓷三种材质可选，以满足不同用户的个性化需求。

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