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柯达暂停胶卷生产，升级工厂以满足日益增长的需求

2024-11-29 17:59 · 稿源：站长之家

近日，东曼柯达公司宣布将暂停所有胶卷生产，以便对其位于纽约罗切斯特的工厂进行升级和现代化改造。这一消息是在公司2024年第三季度财报电话会议上由首席执行官吉姆・康蒂宁萨（Jim Continenza）透露的。暂停时间定于11月，旨在提高生产能力，以应对不断增加的胶卷需求。

康蒂宁萨在电话会议中提到，柯达的胶卷销售在电影和静态摄影领域均有所增长。他表示:“我们的电影、静态胶卷及其他类型胶卷的销量都有所提升，因此我们需要在11月进行全面停工。” 他强调，柯达一直在持续投资于生产工艺，以便在工厂内进行必要的停工，“让光明进入黑暗”，因为胶卷的生产需要在黑暗中进行。

据报道，工厂的升级预计不会影响市场上柯达胶卷的供应。这是因为在停工之前，公司已提前增加了生产量，以确保库存充足。康蒂宁萨补充说:“在11月，我们将对工厂进行现代化改造，并投入更多资金，这也使我们在本季度内使用了更多现金来增加库存。”

值得注意的是，自2020年以来，柯达在应对数字摄影崛起导致的销量下滑后，已将静态摄影胶卷的生产量提升了一倍多。2023年，康蒂宁萨在一次财报电话会议中重申，柯达将继续致力于生产胶卷，只要全球的电影制作人和摄影师有需求。

不仅好莱坞导演如克里斯托弗・诺兰（Christopher Nolan）继续使用胶卷进行拍摄，Z 世代也开始拥抱这种独特的摄影方式。他们欣赏模拟摄影的美学，同时意识到这一过程需要更为周全的取景选择和相机设置。

划重点:

🌟 柯达宣布暂停胶卷生产，以进行工厂升级，提升生产能力。

📈 胶卷销售持续增长，公司在停工前已增加生产，确保供应。

🎬 Z 世代热爱模拟摄影，提升了对胶卷的兴趣。

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