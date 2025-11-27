一加Ace 6T宣布12月3日发布 首发第五代骁龙8

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:今日，一加中国区总裁李杰正式对外宣布，备受期待的一加Ace6T将于12月3日19:00盛大发布，这一消息瞬间点燃了众多数码爱好者的热情。

李杰着重介绍，一加Ace6T是一部“性能狠Pro，续航超Max”的性能手机。其全球首发搭载第五代骁龙8旗舰芯片，跑分突破356万大关，性能表现十分强劲，无疑将为用户带来极致流畅的使用体验。

值得一提的是，第五代骁龙8由一加与高通联合定义，这在骁龙8系发展历程中尚属首次深度联合。一加与高通投入了长达24个月的时间进行联合定义和仿真验证，在全领域展开深度联调，覆盖多达7大领域，深度合作项目高达31项，全方位充分释放了第五代骁龙8的强大性能。

除了强大的芯片，一加Ace6T在游戏体验方面也下足功夫。新机采用新一代风驰游戏内核，支持165超高帧游戏，并且针对热门游戏《王者荣耀》特别支持144fps模式，让玩家能够沉浸在丝滑流畅的游戏画面中，尽情享受游戏乐趣。

续航能力是一加Ace6T的另一大亮点。它将配备容量超8000mAh的大电池，同时支持100W有线快充，既能满足用户长时间使用的需求，又能在短时间内快速补充电量，有效缓解用户的电量焦虑。此外，该机还拥有IP66/68/69/69K满级防水能力，无论是日常使用中的意外泼溅，还是较为恶劣的环境，都能轻松应对，为手机提供全方位保护。在系统方面，一加Ace6T出厂预装ColorOS16操作系统，将为用户带来更加智能、便捷的操作体验。

外观上，一加Ace6T同样独具匠心。它拥有闪速黑、掠影绿、电光紫三款配色，全部采用低饱和度哑光设计，不仅质感十足，而且不易沾染指纹，让手机始终保持清爽外观。一加Ace6T凭借诸多亮点，有望在发布后成为市场上的热门机型。

