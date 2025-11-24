首页 > 原创 > 关键词  > 华为Mate80Pro最新资讯  > 正文

华为Mate80Pro Max首发全金属玄武架构 防护与信号双突破

2025-11-24 14:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:今日，华为发布了一段Mate80Pro Max的预热视频，正式官宣该机将搭载全金属玄武架构，并详细介绍了其全方位防护技术，引发了科技圈的广泛关注。

从此次发布的宣传视频中能够明显看出，Mate80Pro Max的防护性能相较于前代有了极大的提升。在防摔方面，机身具备出色的抗冲击能力，能够承受大高度跌落，为手机在日常使用中可能遭遇的意外跌落提供了可靠保障;屏幕的耐磨性也进一步增强，高强度耐磨特性可有效减少屏幕划痕，延长屏幕使用寿命。防水能力更是达到了新高度，即便将手机放进洗衣机清洗，也能安然无恙，让用户无需担心手机因接触水而损坏。

值得一提的是，全金属机身赋予了Mate80Pro Max超高强度。在日常使用场景中，用户将手机放进裤兜坐下时，完全不用担心手机会出现弯曲变形的情况，极大地提升了手机在日常使用中的可靠性和耐用性，让用户使用起来更加安心。

华为Mate 80 Pro Max首发全金属玄武架构：防摔、防水、坐不弯

此前，多方爆料就曾提及华为Mate80系列会采用全金属机身设计，而且并非仅中框为金属材质，连背板也采用了金属打造。这一设计不仅提升了手机的整体质感，更为其强大的防护性能奠定了基础。

在信号方面，华为还成功攻克了全金属与信号共存的难题。在以往的金属机身手机中，背部常常能看到各种天线带横穿，这不仅影响了手机的美观度，还在一定程度上对信号传输造成了干扰。例如当年火爆一时的iPhone6、iPhone7系列就存在这样的问题。即便今年的iPhone17Pro系列将天线带隐藏到了相机模组四周，在视觉上有所改善，但华为此次的解决方案似乎更加巧妙。有业内人士猜测，华为是将天线带巧妙地隐藏在了中框与背板衔接之处，这种设计既保证了手机外观的视觉一体性，使其看起来更加简洁美观，又能极大程度地保证信号稳定，为用户带来流畅的通信体验。

华为Mate80Pro Max此次首发全金属玄武架构，在防摔、防水、抗弯曲等防护性能上表现卓越，同时还成功解决了全金属机身与信号的矛盾，无疑为高端智能手机市场树立了新的标杆，也让消费者对其正式发布充满了期待。

  • 华为Mate80 Pro Max首发全金属架构增强天线：信号比苹果17好1倍

    在刚刚举行的华为新品发布会，余承东又一次痛击了苹果的软肋，Mate 80的信号比iPhone 17要好上一倍。 在今天的发布会上，华为常务董事余承东表示，华为Mate80 Pro Max在全新技术架构上实现了巨大的突破，行业首发全金属架构增强天线，相比最新的苹果17Pro Max信号好1倍。 按照余承东的说法，Mate80 Pro Max首发全金属架构增强天线，这次相

    ​华为Mate80 ​余承东 ​信号增强

  • 业界最亮8000nits！华为Mate80 Pro Max首发超透亮灵珑屏

    华为Mate80系列今日下午正式发布，采用全金属设计，首创金属光绘微纹工艺，带来精致、可靠的触感。 据介绍，华为Mate80 Pro Max首发搭载灵珑屏，具有8000nits峰值亮度，堪称业界最亮手机屏”。 同时，这块屏幕采用双层OLED架构，峰值亮度提升80%，屏幕寿命提升40%。

    ​华为Mate80 ​灵珑屏 ​昆仑玻璃

  • 华为Mate 80 Pro Max首次搭载潜望式双长焦：4X+6.2X Mate史上最强长焦

    今天下午，华为Mate 80系列正式亮相，其中Mate 80 Pro Max首次搭载潜望式双长焦。 具体来说，Mate 80 Pro Max配备5000万像素4X光学微距长焦（光圈是F2.1，采用RYYB阵列，支持OIS光学防抖）以及5000万像素6.2X光学超长焦（光圈是F3.2，支持OIS，采用RYYB阵列），支持12.4倍光学品质变焦。 除了这两颗长焦，华为Mate 80 Pro M

    ​华为Mate ​80 ​潜望式双长焦

  • 李小龙揭秘华为Mate 80 Pro Max/RS侧面开孔到底什么用：防漏音扬声器

    华为Mate 80系列今天已经正式发布，早在官方预热公布外观时，就有人好奇Mate 80 Pro Max/RS的侧面开孔是什么作用。 在发布会之后，华为终端BG CTO李小龙终于揭秘： 为了降低通话漏音，Mate 80 Pro Max和Mate 80 RS的顶部扬声器用了三振膜扬声器，让泄露的声音在远离人耳的方向互相抵消，侧边的开孔就是其中一个出声孔。 这次Mate 80系列有四款机型，其中Pro Max是新增版本，取代了以�

    ​华为Mate ​80 ​三振膜扬声器

  • 华为Mate80系列不支持磁吸 客服：可以搭配官方磁吸支架保护壳

    近日，华为Mate80系列正式揭开神秘面纱。这款新机采用了别具一格的双环设计，中轴对称的布局中，中间的“8”字造型寓意着突破自我、探索无限的精神。 在发布会前，不少猜测认为华为Mate80系列将配备原生磁吸功能，然而这一期待最终落空。经向华为客服咨询确认，该系列机型并不支持原生磁吸，用户需搭配磁吸壳才能实现相关功能。 华为Mate80系列在镜头下方设计了一个

    ​华为Mate80 ​双环设计 ​无线充电

  • 华为第一款Pro Max！华为Mate 80 Pro Max四色官图公布

    华为Mate 80系列已经官宣11月25日发布，同时还揭晓这次的四款机型，分别是分别是Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max、Mate 80 RS非凡大师。 其中，Mate 80 Pro Max是全新版本，取代了以往的Pro 系列。 从官网信息来看，Mate 80和Mate 80 Pro应该差距较小，两款机型配备了完全一样的四款配色。

    ​华为Mate ​80 ​Mate

  • 余承东：华为Mate 80是户外探索必备神器

    今天下午，华为召开华为Mate 80系列|Mate X7及全场景新品线上发布会。 发布会上，余承东直言：华为Mate80可以说是户外探索的必备神器。 余承东介绍称，针对热爱户外探索的用户，华为Mate 80系列设计了极限续航模式。在荒野求生的场景下，极限续航时长高达十四天。

    ​华为Mate80 ​户外探索 ​极限续航模式

  • 余承东亲测有效：华为Mate 80 Pro Max屏幕太阳下也能看清

    华为常务董事、产品投资委员会主任、终端BG董事长余承东发布视频：在大太阳底下，华为Mate 80 Pro Max的屏幕内容清晰可见。余承东表示，华为Mate 80 Pro Max这块好屏不惧强光又护眼，11月25日我们直播间见。 如图所示，Mate 80 Pro Max正面是三挖孔直屏，支持3D人脸识别，屏幕采用大R角设计，峰值亮度官方尚未公布。 目前Mate 80 Pro Max已开启预订，提供极夜黑、极地银、极昼金以及�

    ​华为Mate ​80 ​Pro

  • 华为Mate 80 Pro Max屏幕亮度达到8000尼特：史上最亮

    华为常务董事、产品投资委员会主任、终端BG董事长余承东公布了Mate 80 Pro Max的屏幕新特性，在大太阳底下依然能看得清，无惧强光又护眼，预示Mate 80 Pro Max屏幕将迎来大升级。 博主定焦数码爆料，华为Mate 80 Pro Max屏幕亮度预计能达到8000尼特，这是史上最亮的手机屏幕。 据悉，华为Mate 80 Pro Max采用双层OLED，又名Tandem OLED”。简单来说，双层串联OLE

    ​华为Mate ​80 ​Pro

  • 官方确认：华为Mate 80系列不支持磁吸

    华为Mate 80系列已经正式发布，采用了非常独特的双环设计，中轴对称，中间的8”字象征着突破自我，探索无限。 发布会前多放猜测机身配备原生磁吸功能，现在看来大家要失望了。 经咨询华为客服确认，华为Mate 80系列并不支持原生磁吸，必须搭配磁吸壳才能实现。 镜头下方的圆形区域，一方面是彰显设计，一方面是为了在全金属机身下，保证无线充电的正常使用。

    ​华为Mate ​80 ​双环设计

