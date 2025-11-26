AI日报：FLUX.2开源发布；腾讯混元3D创作引擎上线国际站；百度新设立两个大模型研发部门

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、开发者版Stable Diffusion!FLUX. 2 开源发布： 10 图参考+4MP编辑

Black Forest Labs正式发布了FLUX.2系列模型，包括pro、flex、dev和klein版本，其中dev版本开源了32B参数的权重与代码。该模型支持多图参考、4MP编辑、文本渲染和现实逻辑等核心升级，为开发者提供了强大的工具。

【AiBase提要:】 🔥 FLUX.2系列模型支持最多10张风格/构图样例，生成一致性超过95%。 🖼️ 提供4MP分辨率编辑功能，支持局部重绘、去水印及换背景。 🚀 开发者友好，提供PyTorch、Diffusers和ComfyUI插件，以及在线Demo体验。

2、腾讯混元3D创作引擎上线国际站

腾讯正式上线了混元3D创作引擎国际站，为海外用户提供便捷的3D创作体验。用户无需下载复杂工具或配置环境，只需注册登录即可通过文字、图片或草图生成3D作品，同时支持开发者集成3D模型生成能力。

【AiBase提要:】 🚀 腾讯推出混元3D创作引擎国际站，简化3D创作流程。 🎨 用户可通过文字、图片或草图轻松生成3D作品。 🛠️ 开发者可使用API集成3D模型生成能力，推动创意产业发展。

3、字节跳动 TRAE SOLO 模式中国版正式上线，免费开放助力全流程高效开发

字节跳动 TRAE 的 SOLO 模式在中国版正式上线，标志着其从传统代码生成工具向软件交付深度转型，为开发者提供高度自动化的端到端开发体验。

【AiBase提要:】 🧠 SOLO 模式基于“上下文工程”理念，实现从需求输入到部署上线的端到端闭环交付。 💻 SOLO Coder 智能体支持复杂任务优化，如功能迭代、代码重构和 Bug 修复。 🌐 自然语言驱动部署，AI 可自主完成需求分析、项目初始化、编码实现、测试验证和一键部署。

4、百度新设立两个大模型研发部门，全力推进大模型技术

百度近日宣布设立两个新的大模型研发部门，旨在加强其在人工智能领域的技术实力。基础模型研发部将专注于开发高智能、可扩展的通用人工智能大模型，由吴甜负责；而应用模型研发部则将着眼于业务应用场景所需的专精模型调优与探索，由贾磊领导。这两个部门均直接向百度的首席执行官李彦宏汇报，表明了公司对大模型研发的高度重视。

【AiBase提要:】 🌟 百度新设两个大模型研发部门，直接向 CEO 汇报。 🧑‍💻 吴甜和贾磊分别负责基础模型和应用模型的研发。 🚀 百度文心大模型 5.0 已于 11 月正式发布，展示全模态理解与生成能力。

5、OpenAI ChatGPT 升级：语音与文本无缝结合，实现多模态互动

OpenAI 的 ChatGPT 升级后，将语音模式整合进主聊天界面，实现了语音与文本的无缝互动。用户在进行语音对话时，可以实时查看相关的视觉信息，并且系统会自动生成文字转录稿。此外，更新还提供了切换功能，让用户可以根据自己的需求选择传统的独立语音模式。

【AiBase提要:】 🎙️ 用户可在主界面实现语音与文本的无缝互动。 🖼️ 语音提问时，系统可实时展示相关的视觉信息，如地图和图片。 🔄 更新提供切换功能，用户可根据需求选择传统的独立语音模式。

6、Amazon 优先推广自研 AI 编程工具 Kiro，限制第三方应用使用

Amazon 在内部备忘录中建议工程师优先使用自研 AI 工具 Kiro，而非第三方服务。此举表明 Amazon 正在加强自身技术的建设，并计划减少对外部 AI 开发服务的支持。

【AiBase提要:】 💻 Amazon 强调工程师应优先使用自研 AI 编程工具 Kiro。 🚫 将限制对第三方 AI 开发服务的支持，包括知名的 OpenAI 和 Anthropic 工具。 📢 员工被鼓励在使用 Kiro 时反馈，以便持续优化该工具。

7、Character.AI上线“Stories”互动小说：未成年用户全面禁聊，AI角色转向“剧本杀”模式

Character.AI推出新功能Stories，允许用户创作多分支互动小说，同时禁止18岁以下用户进行开放式对话。该功能旨在提升安全性，并通过审核机制避免敏感内容传播。

【AiBase提要:】 🎮 Character.AI推出Stories功能，用户可创作互动小说，替代开放式聊天。 🔒 平台全面禁止18岁以下用户与AI角色进行开放式对话，确保安全优先。 📚 未来计划引入语音和视频片段，探索教育IP合作，吸引年轻用户。

8、一周内和解两家！WMG与Suno达成授权协议，AI音乐进入“付费下载+可控声纹”时代

Warner Music Group（WMG）与AI音乐平台Suno达成版权和解，并推出新的授权协议和商业模式，标志着AI音乐行业进入“付费下载+可控声纹”的新时代。

【AiBase提要:】 🎧 授权协议：Suno将推出“进阶授权模型”，艺术家可自主控制姓名、肖像、声音和作品。 💰 商业模式变化：音频下载需付费账户，免费用户仅能播放与分享链接；系统内置“声纹指纹+水印”以拦截AI翻唱。 📈 行业连锁反应：WMG一周内与两家公司达成和解，Suno估值达24.5亿美元，资本信心增强。

