史上最薄iPhone初期销量远逊预期 网友：iPhone Air败给性价比

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:今年9月，苹果满怀信心地推出了号称史上最薄的iPhone Air，然而这款新机上市后的市场表现却与苹果的预期相差甚远，引发了市场的广泛关注。

iPhone Air之所以在市场上遭遇“滑铁卢”，与其自身的一些特性密切相关。这款手机在外观设计上确实下足了功夫，重量仅165克，厚度更是薄至5.6毫米，拿在手中轻盈便携，视觉上也极具科技感。然而，为了实现这种极致的轻薄设计，苹果不得不在硬件配置上做出一系列取舍。

在音频方面，iPhone Air将常规的双扬声器缩减为了单扬声器。这意味着用户在观看视频、玩游戏或者听音乐时，无法享受到双扬声器所带来的立体环绕音效，音频体验大打折扣。在摄影功能上，iPhone Air也进行了大幅简化，后置摄像头仅保留了主摄，不再支持超广角和长焦拍摄。对于那些热爱摄影、追求多样化拍摄效果的消费者来说，这无疑是一个巨大的遗憾，极大地限制了他们的创作空间。

除了硬件配置上的不足，iPhone Air偏高的定价也被认为是影响其市场接受度的重要因素。在当前竞争激烈的智能手机市场中，消费者在购买手机时会综合考虑性能、配置和价格等多个因素。iPhone Air虽然在轻薄设计上独具特色，但其在硬件配置上的缩水与较高的价格形成了鲜明对比，使得许多消费者认为其性价比不高，从而选择了其他更具竞争力的产品。

苹果此次推出的iPhone Air在市场上的初期表现不尽如人意，轻薄的设计未能弥补硬件配置和价格方面的短板。未来，苹果若想在智能手机市场重新赢得消费者的青睐，或许需要在产品设计和定价策略上进行更为深入的思考和调整。

（举报）