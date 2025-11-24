首页 > 原创 > 关键词  > iPhone最新资讯  > 正文

史上最薄iPhone初期销量远逊预期 网友：iPhone Air败给性价比

2025-11-24

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:今年9月，苹果满怀信心地推出了号称史上最薄的iPhone Air，然而这款新机上市后的市场表现却与苹果的预期相差甚远，引发了市场的广泛关注。

iPhone Air之所以在市场上遭遇“滑铁卢”，与其自身的一些特性密切相关。这款手机在外观设计上确实下足了功夫，重量仅165克，厚度更是薄至5.6毫米，拿在手中轻盈便携，视觉上也极具科技感。然而，为了实现这种极致轻薄设计，苹果不得不在硬件配置上做出一系列取舍。

苹果iPhone Air、iPhone 17

在音频方面，iPhone Air将常规的双扬声器缩减为了单扬声器。这意味着用户在观看视频、玩游戏或者听音乐时，无法享受到双扬声器所带来的立体环绕音效，音频体验大打折扣。在摄影功能上，iPhone Air也进行了大幅简化，后置摄像头仅保留了主摄，不再支持超广角和长焦拍摄。对于那些热爱摄影、追求多样化拍摄效果的消费者来说，这无疑是一个巨大的遗憾，极大地限制了他们的创作空间。

除了硬件配置上的不足，iPhone Air偏高的定价也被认为是影响其市场接受度的重要因素。在当前竞争激烈的智能手机市场中，消费者在购买手机时会综合考虑性能、配置和价格等多个因素。iPhone Air虽然在轻薄设计上独具特色，但其在硬件配置上的缩水与较高的价格形成了鲜明对比，使得许多消费者认为其性价比不高，从而选择了其他更具竞争力的产品。

苹果此次推出的iPhone Air在市场上的初期表现不尽如人意，轻薄的设计未能弥补硬件配置和价格方面的短板。未来，苹果若想在智能手机市场重新赢得消费者的青睐，或许需要在产品设计和定价策略上进行更为深入的思考和调整。

  • 首款真全面屏iPhone或到来？iPhone Fold首发苹果屏下前摄技术

    苹果首款折叠屏手机iPhone Fold预计2026年秋季与iPhone 18 Pro同步发布。该机型主打三大亮点：搭载业界首款2400万像素屏下前置摄像头，通过特殊材料与算法优化成像质量；采用新型铰链与超薄玻璃复合材料，实现完全平整的无折痕屏幕；配备5400-5800毫安时超大电池，续航能力领先安卓竞品。起售价或达2000-2500美元，将成为史上最贵iPhone，其技术方案可能重塑折叠屏行业标准。

  • 苹果实现新突破：iPhone Fold无折痕

    供应链传出苹果折叠屏iPhone有了突破性进展，解决了以往折叠屏备受诟病的折痕问题，实现无折痕设计，成为市场上第一款真正无折痕的折叠屏。 据悉，鸿海集团已建立折叠屏iPhone专属生产线，这意味着该设备不再是停留在实验阶段，而是进入工程验证与预量产流程，大立光、新日兴、奇鋐等零组件供应商也将跟着受益。 业界分析，折叠屏产品问世至今，

    ​折叠屏iPhone ​无折痕设计 ​苹果折叠屏

  • 全新横向跑道式设计 荣耀500系列登场：iPhone同款工艺

    今晚荣耀500系列正式登场，全新横向跑道式镜头设计，为中端旗舰市场注入设计新活力。 该系列全系标配一体冷雕水晶玻璃背板，依托iPhone同款一体冷雕工艺，经高精度CNC雕刻让镜头与背板无缝融合。 96%的超高透光率让机身在光线下尽显通透质感，指尖划过无任何割裂感，触感温润顺滑。 搭配1.05mm极窄边框的6.55英寸直屏，视觉上更显简洁大气，Pro版搭载的超声波指纹则进�

    ​荣耀500系列 ​横向跑道式镜头 ​一体冷雕工艺

  • 荣耀提前出了iPhone Air 2：荣耀500弥补了苹果的影像短板

    微博话题荣耀提前出了iPhone Air 2”引发热议。此前博主数码闲聊站爆料，iPhone Air 2可能会多一个镜头，弥补iPhone Air的影像短板。 如今荣耀500系列即将发布，该机采用一体冷雕玻璃工艺背板，背部是横置相机DECO，不仅配备主摄，还有长焦和超广角，提供海蓝宝、星光粉、曜石黑以及月光银等多彩配色。 有网友表示，网传的iPhone Air 2居然被荣耀提前实现了。

    ​荣耀500系列 ​iPhone ​Air

  • 参与开发iPhoneAir设计师离职 转投AI初创公司

    苹果设计师Abidur Chowdhury已离职，他曾参与iPhone Air开发并在宣传片中亮相。这款手机重165克、厚5.6毫米，配备6.5英寸屏幕与4800万像素单摄，采用独特Deco设计搭载A19Pro芯片。其离职引发业界关注，外界正观望苹果会否调整iPhone Air设计及该产品的市场表现。

    ​苹果设计师 ​iPhone ​Air

  • iPhone 17系列首发自研N1芯片：Wi-Fi速度超越上代iPhone 16

    一项新研究显示，得益于苹果自研的N1芯片，iPhone17、iPhone17Pro、iPhone17Pro Max以及iPhone Air的平均Wi-Fi速度较iPhone16系列显著提升。 该研究由知名测速网站Speedtest的运营方Ookla开展，基于今年9月19日至10月29日期间收集的全球Speedtest用户数据。 Ookla表示，苹果N1芯片是一次重大升级，与iPhone16系列所搭载的博通Wi-Fi芯片相比，iPhone17系列平均下载和上传速度最高提升40%。研究发现，在�

    ​iPhone17 ​Wi-Fi速度 ​苹果N1芯片

  • iPhone Pocket卖光了：已全球售罄 售价1299元

    苹果与三宅一生合作推出iPhone Pocket手机收纳包，采用标志性“一块布”设计理念，售价1299-2299元。产品融合3D针织工艺与网眼结构，兼具透气性与伸缩功能，增设口袋可收纳卡片、耳机等随身物品。上线后在中美日英等多国迅速售罄，二手市场出现溢价转卖现象，成为近期最炙手可热的跨界联名配件。

    ​苹果联名 ​三宅一生 ​iPhone

  • 最贵苹果手机！iPhone Fold售价将突破17000元

    苹果折叠屏iPhone Fold的定价可能是2399美元（约合人民币17040元）。此前苹果分析师郭明錤预测iPhone Fold的售价将在2000-2500美元之间，Mark Gurman预计其价格约为2000美元。 富邦研究指出，iPhone Fold价格高昂的原因在于苹果计划采用高端零部件，其中显示屏面板和铰链成本高昂，其价格接近市场预期的上限。该分析师同时表示，2026年苹果iPhone Fold的销量约为540万台，尽管2026年全球智�

    ​苹果 ​折叠屏 ​iPhone

  • 苹果回应iPhone17PM被湿巾擦掉色：高浓度酒精或是诱因

    近日，iPhone 17 Pro Max星宇橙配色手机被曝用湿巾擦拭后出现掉漆现象，引发网络热议。苹果客服回应称，普通湿巾擦拭通常不会影响手机颜色，但若湿巾含高浓度酒精等腐蚀性液体，则可能损伤涂层导致掉漆。同时强调使用普通自来水等温和清洁方式无影响。据悉，该系列改用航空级铝合金机身，经多道工艺处理，旨在实现轻量化与坚固性，但此次掉色问题使这一设计受到质疑。

    ​iPhone17Pro ​Max ​掉色

  • 系列最便宜！苹果iPhone 17e要来了：60Hz低刷灵动岛屏幕

    据9to5Mac报道，苹果计划于2026年第一季度推出多款廉价产品，包括搭载A18 Pro的MacBook、入门版iPad及iPhone 17系列最终机型iPhone 17e。自2026年起，苹果将彻底改变产品节奏：9月不再发布iPhone 18标准版，推迟至次年年初与"e"后缀机型同步推出。具体而言，2026年下半年将发布iPhone 18 Pro+Max、Pro和Air，以及首款折叠屏iPhone；2027年发布iPhone 18和18e。此后标准版与e机型将维持上半年发布周期。iPhone 17e虽采用与标准版相同的A19芯片（台积电3nm工艺），但仍配备60Hz低刷屏，首次引入"灵动岛"设计取代刘海屏，标志全线告别刘海时代。

    ​苹果 ​iPhone17e ​MacBook

