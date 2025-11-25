华为 Mate80 RS 非凡大师发布：售价11999元起 搭载20GB内存

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:今日下午，华为正式发布了Mate80系列中的顶级旗舰——Mate80RS非凡大师手机。这款新机凭借其独享的20GB超大内存配置，一经亮相便吸引了众多关注。该机提供512GB和1TB两种存储空间版本，售价分别为11999元和12999元，并将于11月28日上午10:08正式开售。

华为Mate80RS非凡大师在外观设计上独具匠心，采用了“双面昆仑”设计，后盖配备第二代昆仑玻璃，而屏幕则采用了第三代玄武钢化昆仑玻璃，不仅提升了手机的整体质感，更在耐用性上有了显著提升。值得一提的是，该机还实现了业界首发BD.2022色域双层OLED，相比传统的P3色域，覆盖范围提升了30%，为用户带来了更加绚丽、真实的视觉体验。

在通信与安全方面，华为Mate80RS非凡大师同样表现出色。它支持双实体卡与双eSIM的组合使用，满足了用户在不同场景下的通信需求。同时，该机还配备了户外探索模式，这一模式可为手机带来长达14天的极限续航，让用户在户外探险时无需担心电量问题。此外，3D ToF人脸支付和星盾安全架构的加入，更是为用户的支付安全和数据隐私提供了坚实保障。

影像系统一直是华为手机的强项，而Mate80RS非凡大师更是将这一优势发挥到了极致。它搭载了第二代红枫原色影像系统，配合17.5EV超高动态主摄、4x光学微距长焦、6.2x光学超长焦以及12.4x光学品质变焦镜头，无论是拍摄风景、人像还是微距细节，都能轻松应对，为用户带来前所未有的拍摄体验。

