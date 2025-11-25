首页 > 原创 > 关键词  > 华为Mate最新资讯  > 正文

华为 Mate X7 折叠屏手机发布：售价12999 元起 搭载全新玄武架构

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:今日，华为正式推出全新折叠屏旗舰手机Mate X7，起售价为12999元。该机型提供多种存储版本选择，其中12GB +256GB版本售价12999元，12GB +512GB版本售价13999元，16GB +512GB典藏版售价14999元，16GB +1TB典藏版售价15999元，而顶配的20GB +1TB典藏版手写笔套装则定价17599元。

华为Mate X7在外观设计上独具匠心，提供曜石黑、云锦蓝、云锦白、寰宇红、幻影紫五种配色可选，首次非遗云锦工艺融入手机设计，整机重量仅为235g，展开厚度4.5mm，折叠厚度9.5mm，兼顾轻薄与质感。

在屏幕技术方面，Mate X7搭载6.49英寸1080p外屏，支持3000nits峰值亮度及1~120Hz LTPO2.0动态刷新率;内部折叠屏则采用8英寸2416*2210分辨率，同样支持2500nits峰值亮度与1~120Hz LTPO2.0显示技术，为用户带来沉浸式视觉体验。

性能方面，Mate X7升级了“全新超可靠折叠玄武架构”，典藏版外屏采用第二代玄武钢化昆仑玻璃，其他版本则配备第二代昆仑玻璃，耐用性显著提升。同时，该机支持IP58和IP59级别防溅、抗水、防尘功能，满足用户多场景使用需求。续航方面，Mate X7内置5600mAh大容量电池，支持66W有线快充和50W无线快充，整机性能提升42%以上，确保长时间使用无忧。

影像系统是Mate X7的一大亮点。该机搭载第二代红枫影像系统，首次实现相机模组小型化，宣称“实现直板旗舰影像能力”。后置摄像头模组包括50MP可变光圈主摄、3.5x光学长焦潜望镜头、40MP超广角镜头以及第二代红枫原色摄像头，余承东更是称其为“折叠屏影像之王”。典藏版主摄进光量比苹果iPhone17Pro Max提升100%，潜望长焦进光量提升127%，拍照实力不容小觑。

通信能力上，Mate X7典藏版支持天通卫星通信和北斗卫星消息，标准版则支持北斗卫星消息。此外，该机还支持无网应急通信和户外探索模式，极限续航可达10天，为用户提供全方位的安全保障。

