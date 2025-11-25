华为鸿蒙二合一平板电脑MatePad Edge发布 售价 5999 元起

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:11月25日华为新品发布会上，华为首款鸿蒙二合一平板电脑MatePad Edge正式亮相，售价5999元起。这款新品凭借多形态自由切换、顶级屏幕素质与突破性性能设计，成为全场焦点。

MatePad Edge搭载14.2英寸柔性OLED屏幕，分辨率达3.1K（3120x2080），支持120Hz高刷新率，屏占比高达94%，边框仅4.1mm。为解决办公场景反光与护眼难题，该屏幕采用云晰柔光屏技术，通过纳米蚀刻与磁控增透工艺消除屏幕闪点，并获得德国莱茵TÜV Eye Comfort3.0认证。

依托鸿蒙系统底层融合能力，MatePad Edge实现电脑、支架、平板三种形态无缝切换。电脑模式下，配合全新发布的星跃悬浮键盘，设备可呈现标准笔记本形态。该键盘支持最大角度调节，配备1.8mm高键程与全域触控板，还原完整电脑办公体验;平板模式中，取下磁吸键盘后，设备即刻化身轻薄巨幕平板，配合HUAWEI M-Pencil Pro手写笔，支持侧旋与轻捏交互，满足创作需求;支架模式则通过创新磁吸设计实现即停即用，无论是观影还是视频会议，均可自由调整角度。

为在轻薄机身中释放强劲性能，华为采用创新散热架构，配备贯穿式出风腰线与近4000个风孔，内置双风扇与双VC均热板，结合微泵液冷膜技术，实现28W性能释放。依托鸿蒙AI PC架构，该设备将本地AI能力转化为实用功能，包括小艺图片转PPT、小艺画布、小艺知识库等创新应用。

此次发布的MatePad Edge标志着华为在高端平板市场的进一步突破，其多形态设计不仅重新定义了移动办公场景，更通过软硬件协同创新为用户带来全场景智慧体验。

