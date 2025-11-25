华为新品发布会上热搜 Mate 80系列采用全金属机身设计

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:今天下午，备受瞩目的华为Mate80系列正式揭开神秘面纱。作为史上最强Mate，该系列不断探索材质与工艺的边界，尤其在Mate80Pro Max上，华为首次实现了全金属设计的技术突破，成为业界首款攻克全金属与信号共存难题的高端旗舰手机，在材质设计领域实现了里程碑式的跨越。

一直以来，手机天线作为信号接收端，极易受到金属材质影响。若金属手机壳将天线包裹，会形成信号闭环，导致手机信号强度大幅衰减。然而，华为Mate80系列成功打破这一技术瓶颈，首创金属光绘微纹工艺。这一工艺不仅赋予机身精致可靠的质感，更彰显了华为在美学设计与制造工艺上的创新突破。

值得一提的是，Mate80系列金属后盖在特定光线角度下，“Mate”字样若隐若现，通过长焦微距即可解锁专属光影印记，尽显科技与浪漫的完美融合。

在配色方面，华为Mate80系列同样诚意满满。Mate80标准版和Mate80Pro提供曜石黑、雪域白、晨曦金和云杉绿四种时尚配色;Mate80Pro Max则推出极夜黑、极地银、极昼金和极光青四种独特配色;Mate80RS非凡大师更是带来槿紫、玄黑和皓白三种经典配色，满足不同用户的个性化需求。

华为Mate80系列的此次亮相，凭借其全金属机身设计，彰显出高级质感，不仅为消费者带来了全新的视觉与触觉体验，更为整个手机行业带来了全新的发展机遇。

