华为官宣：Mate 80系列与X7等新品11月25日线上发布

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:今天上午，华为终端官方微博正式发文宣布，华为Mate80系列、Mate X7以及全场景新品线上发布会将于11月25日14时30分盛大举行。

华为Mate80标准版提供了曜石黑、雪域白、晨曦金、云杉绿四款时尚配色，满足不同用户对色彩的偏好。存储版本有12GB +256GB、12GB +512GB、16GB +512GB三种选择。从机身正面开孔情况推测，华为Mate80标准版有望首次获得3D人脸识别功能的下放，这将为用户带来更便捷、安全的解锁体验。

华为Mate80Pro同样拥有曜石黑、雪域白、晨曦金、云杉绿四款配色，存储版本更为丰富，有12GB +256GB、12GB +512GB、16GB +512GB、16GB +1TB四个版本，能满足用户对大容量存储的需求。

华为Mate80Pro Max的配色独具特色，包含极夜黑、极地银、极昼金、极光青四款。存储版本有16GB +512GB、16GB +1TB两种，适合对手机性能和存储有较高要求的用户。

华为Mate80RS非凡大师版则尽显高端奢华，提供玄黑、皓白、槿紫三款配色，内存及存储组合更是独树一帜，有20GB +512GB、20GB +1TB两种选择，独享20GB内存，为用户带来极致流畅的使用感受。

Mate80系列机型在功能方面也有诸多亮点。该系列将支持“户外探索模式”，号称具备14天“极限续航”，这对于经常外出探险或长时间无法充电的用户来说，无疑是一大福音。此外，还支持长焦微距慢动作拍摄功能，让用户能够捕捉到更多精彩瞬间，满足摄影爱好者的创作需求。

再来看华为Mate X7折叠旗舰机。它可选曜石黑、云锦蓝、云锦白、寰宇红、幻影紫五个配色，时尚感十足。存储版本有12GB +256GB、12GB +512GB、16GB +512GB典藏版、16GB +1TB典藏版四种，为用户提供了多样化的选择。

在技术升级方面，华为Mate X7升级了“全新超可靠折叠玄武架构”，典藏版外屏采用第二代玄武钢化昆仑玻璃，其他版本外屏采用第二代昆仑玻璃，大大提升了手机的耐用性。在GB/T4208-2017（国内）标准下，支持IP58和IP59级别防溅、抗水、防尘，让用户在使用过程中更加安心。

影像方面，华为Mate X7搭载第二代红枫影像，影像表现更进一步。消息称，该机折叠屏旗舰手机提供12GB /16GB /20GB规格可选，还有1TB存储空间版本。后置50Mp可变光圈主摄 + 潜望镜头，三摄影像系统更接近Mate80Pro，并配备侧边指纹，为用户带来出色的拍照体验和便捷的解锁方式。

随着发布会日期的临近，华为此次将带来哪些更多的惊喜和创新，让我们拭目以待。

