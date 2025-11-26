罗永浩怒怼华与华创始人：要求华杉公开道歉

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:今日午间，知名网红罗永浩再次就近期与西贝及华与华创始人华杉的争议发文表态。他明确指出，此次事件与西贝的整改无关，而是直接针对华杉个人，要求其公开道歉。罗永浩态度强硬地表示，若华杉未能在今日下午六点前在微博公开道歉，华与华在中国市场公关行业的声誉或将受损，未来人们可能只记得“罗与华”而非“华与华”。

罗永浩还透露，他已购入华与华的全集，意在为中国那些赚钱不易的土老板们上一堂营销防诈课，暗示华与华的营销手段存在误导性。他进一步放话，若华杉无法说清争议缘由，他将考虑公布相关录音。

回顾事件起因，今年9月，罗永浩曾在微博上吐槽西贝，称其菜品几乎全是预制菜且价格昂贵，引发网友热议，相关话题迅速登上热搜，西贝也因此陷入预制菜舆论风波。针对此事，有网友认为企业给受委屈员工涨薪是温情之举，不应被指责;也有网友赞赏西贝在面对无妄之灾时的应对态度。

11月25日，西贝品牌顾问、华与华创始人华杉发表评论，力挺西贝，称其为中国餐饮业标杆，对顾客和员工都诚心诚意。他指责西贝被诱入网络舆论的“罗刹国”，遭人算计，但西贝将坚持华夏子弟精神，凭仁义立世。

然而，华杉的评论并未平息争议。11月26日凌晨，罗永浩转发并回怼华杉，连续质问“谁诱的?谁算计了?你想干什么?”并威胁若对方说不清楚，将公布录音。至此，这场由罗永浩吐槽西贝预制菜引发的风波，已逐渐演变为罗永浩与华杉之间的个人争议。

