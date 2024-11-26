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华为鸿蒙智行尊界 S800正式亮相 预售价 100—150 万元

2024-11-26 17:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:华为Mate品牌盛典上，华为与江淮汽车联合打造的豪华轿车——尊界S800正式亮相。这款新能源汽车以其全新智尊新奢美学设计和华为的多项黑科技加持，被官方誉为“时代旗舰”。

尊界S800基于第二代途灵平台——途灵龙行平台打造，该平台经过五年的精心打磨，实现了智驾、座舱和域控的“三智”融合，开创了百年底盘架构设计的新篇章。整车的硬件与软件均按照L3智能驾驶架构设计，得到了华为ADS高阶智能驾驶辅助系统的支持。行业预计，尊界S800有望成为首批享受L3级智驾体验的车型之一。

尊界S800不仅遵循L3级智能驾驶架构设计，还基于六代机理念，采用8S设计标准，集成了超级巡航、超机动性、超级信息感知、超级隐私、天地网联、人工智能辅助、主动防护系统和超可靠性等八项华为顶尖黑科技。

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在外观设计上，尊界S800采用了智尊新奢美学设计，车头配备了纵横星瀚大灯，车身拥有黄金分割0.618的经典比例，车尾则有星云画卷尾灯。内饰方面，尊界S800大量选用天然材质，经过超百道工艺精心打磨，并配备了星空顶设计，为乘客提供了独立的视、听、触、感体验。

华为常务董事余承东在盛典上宣布，尊界S800即日起开启预订，意向金为2万元，预计最终指导价在100-150万元之间。尊界S800的尺寸为5480mm×2000mm×1536mm，轴距达到3370mm，车顶采用智能星空顶设计，营造了智尊奢享的座舱空间。

余承东强调，尊界S800的设计理念为“天地人和”，采用纵横星瀚全新设计语言，配备星汉灿烂大灯、星云画卷尾灯、摘星门把手等特色配置。

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