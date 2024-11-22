营收达 351 亿美元！黄仁勋认为英伟达股价将继续上涨的三个原因

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:Nvidia 在 2025 财年第三季度的财报中展示了惊人的业绩，营收达 351 亿美元，创下历史新高。首席执行官黄仁勋表示，这一成就背后是两大关键趋势，它们将推动公司长期发展并重塑全球 IT 和人工智能领域。

全球 IT 基础设施的现代化改造

黄仁勋指出，全球 IT 基础设施正在经历一场前所未有的现代化浪潮。“价值万亿美元的基于 CPU 的传统 IT 架构正被现代化改造，以支持机器学习和人工智能。”这一过程涉及从传统编码到机器学习，从 CPU 到 GPU 的转型。

他进一步预测，这种转型需要数年时间，主要表现为传统数据中心向支持软件 2.0 的架构过渡，后者通过机器学习实现人工智能开发。

“人工智能工厂”与新产业革命

黄仁勋将第二大趋势描述为人工智能工厂的兴起，即一个专注于生产“数字智能”的全新产业。“人工智能时代已经全面到来。这场工业革命正在创造价值数万亿美元的人工智能新产业。”

Nvidia 的 Hopper 和 Blackwell 架构芯片，以及 Omniverse 平台在这一趋势中发挥了重要作用。Hopper H200 芯片的需求飙升，收入环比翻倍，而 Blackwell 芯片也已量产，市场需求远超供应能力。

全球市场的多样化需求

此外，黄仁勋还强调了一个新兴趋势，即以“自主 AI”为特色的区域性 AI 基础设施建设。多个国家和地区正在加速建设独立的 AI 基础设施，以满足本地化需求。例如，印度计划在年底前将其 Nvidia GPU 使用量增加十倍；日本与软银合作，基于 DGX Blackwell 打造全球顶级超级计算机；欧洲也在开发区域性云和 AI 工厂。

Nvidia 的业务增长还得益于新技术的发展，例如 OpenAI 的 o1 模型引入的测试时间扩展技术。该技术通过实时分配额外资源，提供更智能的推理服务，从而进一步增加了计算需求。“这类似于人类在回答问题前的思考过程，”黄仁勋解释道。

黄仁勋认为，这些趋势为人工智能行业开辟了全新的扩展维度，即推理和运行时扩展，而基础模型训练的扩展性仍然保持不变。尽管 AI 训练市场竞争激烈，Nvidia 作为领导者的地位仍然稳固，未来将继续在推动 IT 基础设施现代化和人工智能产业化中发挥核心作用。

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