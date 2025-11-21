华为乾崑APP正式发布：集成六大功能

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:在昨日的2025华为乾崑生态大会上，华为乾崑APP作为核心成果正式亮相。这款由深圳引望智能技术有限公司开发的官方应用，现已全面上架各大应用商店，为华为乾崑智驾（HUAWEI ADS）与鸿蒙座舱(HarmonySpace)用户提供一站式智能用车服务。

华为乾崑APP聚焦用户核心需求，整合六大核心功能模块。在车控领域，用户可通过手机远程启动空调、开关车窗、开启哨兵模式，实时监控车辆电量、续航及胎压状态，并实现导航路线、音乐列表、通话记录的无缝流转。同时，该应用支持多端互联，通过智能手表等穿戴设备即可接收车辆异常提醒。

针对智能驾驶场景，APP集成泊车代驾（VPD）、遥控泊车辅助、智驾安全分等ADAS功能，用户可实时提交体验报告、查询问题进展，并参与智驾安全评分体系。在社区互动板块，用户可分享用车体验、参与官方福利活动，第一时间获取华为乾崑解决方案及合作车型的权威资讯。

购车服务方面，APP展厅模块提供合作车型核心亮点展示、购车指南及权益说明，支持一键预约试驾与在线订购。绑定车辆后，用户可通过"爱车"模块使用数字车钥匙、车辆远控、云瞰实景影像等服务。探索专区则持续推送新功能尝鲜体验，包括行车记录仪管理、车内过热保护设置等创新功能。

值得一提的是，APP内置华为乾崑商城，提供ADS高阶功能包、哨兵模式增强套件等软硬件产品，并陆续上线车载U盘、SD卡等精选配件。通过软件订阅模式，用户可灵活选择所需服务，构建个性化智能出行生态。

