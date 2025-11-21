华为鸿蒙星河互联App上架苹果App Store：支持文件互传

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:近日，华为开发的鸿蒙星河互联App正式在苹果App Store上架，标志着鸿蒙系统成功打通苹果生态，开启了跨设备互联的新篇章。这一举措不仅为鸿蒙设备用户带来了前所未有的便捷体验，也预示着不同操作系统间数据共享与交互的新趋势。

鸿蒙星河互联App的推出，使得鸿蒙设备与iPhone、iPad之间的通讯录、图片、视频和文件等内容互传成为现实。用户只需在双方设备上安装该应用，即可轻松实现跨平台的数据传输，无需依赖第三方服务或复杂设置。

该应用具备多项实用功能，包括设备搜索、文件传输和接收、设备信息显示、互传记录查看以及帮助与反馈等。其中，设备搜索功能支持苹果手机和Pad设备搜索鸿蒙6.0及以上版本的华为设备，确保了设备间的无缝连接。文件传输功能则覆盖了通讯录、图片、视频和文件等多种类型，满足了用户多样化的传输需求。

值得一提的是，鸿蒙星河互联App还支持显示当前设备型号和设置应用头像，为用户提供了个性化的使用体验。同时，互传记录功能让用户可以随时查看发送和接收的记录，方便管理和追踪数据传输情况。帮助与反馈功能则为用户提供了详细的应用使用指南和反馈渠道，确保了用户在使用过程中能够得到及时的支持和帮助。

目前，鸿蒙星河互联App仅支持HarmonyOS6设备，这是新系统基于鸿蒙星河互联架构带来的全新能力。该应用与苹果iOS设备互传时无需流量，近场即可快速传输数据，甚至实况照片LivePhoto也能实现互传，两个系统可互相传输、查看实况图，进一步提升了用户的使用体验。

（举报）