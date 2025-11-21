首页 > 原创 > 关键词  > 鸿蒙星河互联最新资讯  > 正文

华为鸿蒙星河互联App上架苹果App Store：支持文件互传

2025-11-21 08:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:近日，华为开发的鸿蒙星河互联App正式在苹果App Store上架，标志着鸿蒙系统成功打通苹果生态，开启了跨设备互联的新篇章。这一举措不仅为鸿蒙设备用户带来了前所未有的便捷体验，也预示着不同操作系统间数据共享与交互的新趋势。

鸿蒙星河互联App的推出，使得鸿蒙设备与iPhone、iPad之间的通讯录、图片、视频和文件等内容互传成为现实。用户只需在双方设备上安装该应用，即可轻松实现跨平台的数据传输，无需依赖第三方服务或复杂设置。

华为打通苹果生态！鸿蒙星河互联App上架App Store：支持文件互传

该应用具备多项实用功能，包括设备搜索、文件传输和接收、设备信息显示、互传记录查看以及帮助与反馈等。其中，设备搜索功能支持苹果手机和Pad设备搜索鸿蒙6.0及以上版本的华为设备，确保了设备间的无缝连接。文件传输功能则覆盖了通讯录、图片、视频和文件等多种类型，满足了用户多样化的传输需求。

值得一提的是，鸿蒙星河互联App还支持显示当前设备型号和设置应用头像，为用户提供了个性化的使用体验。同时，互传记录功能让用户可以随时查看发送和接收的记录，方便管理和追踪数据传输情况。帮助与反馈功能则为用户提供了详细的应用使用指南和反馈渠道，确保了用户在使用过程中能够得到及时的支持和帮助。

目前，鸿蒙星河互联App仅支持HarmonyOS6设备，这是新系统基于鸿蒙星河互联架构带来的全新能力。该应用与苹果iOS设备互传时无需流量，近场即可快速传输数据，甚至实况照片LivePhoto也能实现互传，两个系统可互相传输、查看实况图，进一步提升了用户的使用体验。

  • 超54%用户服务器操作系统首选龙蜥，龙蜥操作系统蝉联国民喜爱度第一位

    2025龙蜥操作系统大会在北京成功举办，聚焦“生态共融·智驱未来”主题。大会发布了《国产服务器操作系统发展报告（2025）》，数据显示龙蜥生态相关系统市场占比近50%，装机量突破1000万，用户迁移意愿达54.25%居首。会议宣布启动“龙腾计划3.0——AI引擎生态加速合作计划”，联合超千家产学研力量共建开放AI生态。龙蜥社区成立五年来汇聚2万余开发者、超千家合作伙伴，�

    ​龙蜥操作系统 ​开源发展 ​生态共融

  • 操作系统大会2025 | 麒麟信安系列新品发布！智创未来，再启新程

    11月14日，以“智跃无界，开源致远”为主题的操作系统大会2025在北京成功举办。大会由OpenAtom openEuler主办，麒麟信安作为联合主办方，重磅发布操作系统V6、智能机器人系统V1.0及新一代智能云等新品。V6基于Linux 6.6内核与openEuler 24.03构建，覆盖全场景应用，安全能力显著提升，通过权威认证。智能机器人系统以V6为底座，集成AI与安全能力，支持统一管理。麒麟信安产品已广泛应用于电力、政务、金融等领域，为行业数字化提供坚实底座，致力于推动智能操作系统的创新发展。

    ​操作系统大会2025 ​麒麟信安操作系统V6 ​智能机器人操作系统V1.0

  • 鸿蒙HarmonyOS 6与iOS数据互传功能预计12月上线

    华为发布HarmonyOS 6.0，主打“更好看、更好用、更智能、更安全、更丝滑”五大特性，支持全新鸿蒙星河互联架构，互联速率高达160MB/s，时延与功耗降低超20%。系统预计2025年12月支持与iOS设备文件互传，用户无需流量即可在近场环境下快速传输图片、视频、文件等数据。此外，系统还提供碰一碰、手眼同行等协同体验，并与大疆云台、无人机等硬件联动，提升操作便捷性。

    ​HarmonyOS6.0 ​鸿蒙星河互联架构 ​华为发布会

  • 火山引擎多模态数据湖，破解智能驾驶数据处理瓶颈

    在2025年第八届智能辅助驾驶大会上，火山引擎数据产品解决方案专家分享了基于多模态数据湖构建的数据基座，旨在解决智能网联汽车行业面临的海量多模态数据处理难题。该方案通过优化存储与计算架构，助力企业将百PB级异构数据转化为驱动算法迭代与业务增长的核心资产。方案采用开放架构，聚焦开箱即用、开源兼容、轻量运维等六大维度，引入Lance数据湖格式提升存储效率，整合Spark/Flink与Ray等框架优化计算性能。实践案例显示，在辅助驾驶项目中，训练卡利用率从40%提升至85%以上，云端存储成本降低20%，整体技术降本达20%。未来，方案将持续强化多模态数据基座性能，推动智能驾驶技术向更高阶演进。

    ​智能辅助驾驶 ​多模态数据湖 ​数据基座

  • AI共智 开源共享｜2025开放原子开发者大会开源鸿蒙技术分论坛即将启幕

    2025开放原子开发者大会开源鸿蒙技术分论坛将于11月21日在北京举行，聚焦AI与操作系统融合创新。论坛将发布开源鸿蒙跨平台框架进展，展示端边云协同实践案例及年度商用成果，覆盖金融、工业、医疗等多元场景。目前社区已汇聚超9500名贡献者、70余家共建单位，迭代至6.0版本，推动智能终端生态发展。活动同步推出开发者激励计划，通过高校对话、人才授牌等机制构建&quo

    ​开源鸿蒙 ​AI技术 ​操作系统

  • 科杰科技入选赛迪AI Infra平台市场研究报告，引领Data&AI数据基础设施新范式

    近日，赛迪顾问发布《2025中国AI Infra平台市场研究报告》，全面梳理中国AI基础设施平台市场格局、技术趋势与竞争态势。报告显示，2024年中国AI Infra平台市场规模达345亿元，预计2025年将飙升至673亿元，同比增长95.1%。企业AI应用正从单点验证迈向嵌入核心业务流的深度阶段，对基础设施提出更高要求。科杰科技凭借Data&AI融合架构、湖仓一体引擎及企业级AI落地能力强势入选，位列“挑战者”象限，彰显其在Data&AI领域的领先地位。

    ​AI基础设施 ​市场研究报告 ​Data&AI融合

  • WEEX安全提醒：防范诈 骗是每个互联网人的必修课

    年关将至，各类诈骗手法层出不穷。文章列举了假冒客服、虚假投资、空投陷阱和山寨平台等常见骗局，提醒用户警惕高收益承诺、异常链接和索要敏感信息等行为。WEEX交易所强调，安全需平台与用户共同维护，建议通过官方渠道核实信息，遇可疑情况立即保存证据并报警。理性是防范诈骗的最佳护盾。

    ​诈骗手法 ​假冒客服 ​高收益投资陷阱

  • 填补行业空白！《终端智能体可信互联技术要求》标准正式发布

    近日，IIFAA联合中国信息通信研究院发布《终端智能体可信互联技术要求》，旨在解决跨设备、跨平台智能体协同的底层信任问题。该标准基于ASL核心能力构建，聚焦可信连接、身份、意图与授权四大维度，为智能体产业提供统一安全协作框架。当前智能体互联缺乏统一标准，存在恶意攻击、隐私泄露等风险。IIFAA通过制定技术规范，填补行业空白，推动构建安全可信的智能终�

    ​IIFAA ​信通院 ​终端智能体

  • 极光亮相世界互联网大会：展现领先产品与合规成果

    近日世界互联网大会乌镇峰会落幕。极光公司携两大核心产品亮相：EngageLab客户互动与营销自动化平台，支持全渠道消息推送与智能旅程编排；GPTBots无代码AI构建平台，帮助企业快速创建专属智能体。公司展示了全球化服务能力与合规治理体系，获"五年追光纪念章"殊荣，体现行业对其技术贡献与合规发展的认可。未来极光将持续投入研发，推动数字生态繁荣。

    ​世界互联网大会 ​极光 ​EngageLab

  • 世界互联网大会乌镇峰会闭幕，腾讯“好用的AI”畅想数智未来

    2025年世界互联网大会乌镇峰会于11月6日至9日举行，腾讯积极参与并展示多项AI成果。其通用大模型混元全面接入内部产品，推出AI安全防火墙及未成年人保护方案。腾讯强调“用户为本、科技向善”，通过AI赋能公益、教育及产业，推动技术普惠。在多个论坛中，腾讯分享了AI治理、文化传承及两岸合作实践，倡导构建网络空间命运共同体，致力于以创新与责任引领智能未来。

    ​世界互联网大会 ​腾讯AI ​乌镇峰会

