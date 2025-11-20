AI日报：Meta开源可交互3D模型SAM 3D；联想将推出个人智能体；华纳音乐与 Udio 达成版权和解

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、火山引擎登顶 Gartner 中国区“落地能力”榜单，全球排名第五

火山引擎凭借豆包大模型与火山方舟平台，在Gartner发布的《AI 应用开发平台魔力象限》中位列‘挑战者’象限首位，并在‘落地能力’维度全球排名第五、中国第一。其优势在于模型-工具-算力-场景闭环完整，已帮助多个行业头部客户构建多模态应用。

【AiBase提要:】 🔥 火山引擎在Gartner的AI应用开发平台魔力象限中跻身‘挑战者’象限首位。 📊 2025年上半年，火山引擎国内公有云大模型服务市场份额达49.2%。 🌐 火山引擎计划继续扩大多模态应用工具链投入，加速海外落地。

2、OpenAI 推出免费 ChatGPT，为美国 K-12 教师提供支持

OpenAI 推出了专为美国 K-12 教师设计的免费 ChatGPT 工具，旨在帮助教育工作者更高效地准备课程材料、进行合作以及掌握人工智能技术。该工具提供了安全的工作环境和隐私保护功能，并与学校管理功能相结合。此外，OpenAI 还推出了青少年 AI 素养蓝图，以促进伦理化的人机协作使用。

【AiBase提要:】 📚 OpenAI 免费提供 ChatGPT 给认证的 K-12 教师，服务至 2027 年。 ⏰ 使用 AI 工具的教师平均每周节省约 6 小时的工作时间。 🛡️ OpenAI 推出青少年 AI 素养蓝图，推动伦理化的 AI 使用。

3、谷歌地图Gemini升级：AI行前指南+地标导航+充电桩预测

谷歌地图引入Gemini模型，推出四项AI功能，提升用户体验，包括行前须知、地标导航、充电桩预测和匿名评论，所有功能免费开放。

【AiBase提要:】 🚗 行前须知功能可自动汇总评论与网络信息，提供预订方式、隐藏菜单及最佳停车位提示。 🧭 地标导航通过实时交叉比对地点数据与街景图像，提供更直观的导航指引。 🔋 充电桩预测结合历史与实时数据，帮助电动车主避开充电高峰。

4、联想将推出个人超级智能体 杨元庆称并不认为存在人工智能泡沫

联想在2025/26财年第二财季实现了显著增长，各业务板块均表现亮眼。同时，联想计划推出个人超级智能体，并对AI的发展前景持乐观态度。

【AiBase提要:】 🧠 联想IDG智能设备业务集团营收达1081亿元人民币，同比增长12%。 🤖 联想将推出个人超级智能体，实现听你所听、见你所见、记你所记。 💡 杨元庆认为AI不会出现泡沫，下一阶段将是AI的普及化阶段。

5、华纳音乐与 Udio 达成版权和解，推出 AI 音乐创作平台

华纳音乐集团与 Udio 达成版权侵权案件的和解，并计划在2026年推出一个全新的 AI 音乐创作服务。该平台将利用授权音乐训练生成式 AI 模型，允许用户使用艺术家的声音和作品进行混音、翻唱及新歌曲创作，同时确保艺术家获得应有的信用和报酬。

【AiBase提要:】 🌟 华纳音乐与 Udio 达成版权和解，计划推出 AI 音乐创作平台。 🎶 新平台将允许用户创作混音和翻唱，并确保艺术家获得报酬。 💰 Suno 宣布完成2.5亿美元融资，表明 AI 音乐技术受投资者青睐。

6、QQ浏览器电脑端发布v19.8.5版本 AI+小窗功能全面升级

QQ浏览器电脑端v19.8.5版本更新，重点优化了菜单布局、AI+小窗功能和标签页管理，同时新增网页语音朗读功能，提升了用户的浏览体验和工作效率。

【AiBase提要:】 🔧 菜单与功能区布局优化，常用工具一键可达。 🧠 AI+小窗支持多任务处理，提升工作效率。 🔊 新增网页语音朗读功能，满足多样化需求。

7、Meta开源SAM 3D：单图秒生可交互3D模型，空间理解刷新SOTA

Meta AI发布了Segment Anything系列的最新模型SAM3D，能够通过单张2D照片生成高质量的3D资产。该模型在物体和人像重建方面表现出色，并且在多个基准测试中优于现有方法。

【AiBase提要:】 🍎 SAM3D Objects与SAM3D Body分别面向通用物体/场景和人像重建，仅需一张2D照片即可生成高质量3D模型。 🧠 核心采用“空间位置-语义”联合编码，为每个像素预测3D坐标与表面法向，提升物理正确性。 🚀 Meta已将SAM3D集成至Quest3与Horizon Worlds创作工具，并计划推出实时手机端推理SDK，支持开发者调用API。 详情链接:https://ai.meta.com/blog/sam-3d/

8、Prime Video上线AI视频回顾：自动生成“剧场级”季度精华，首批覆盖《辐射》《杰克·瑞安》

亚马逊Prime Video推出了AI生成功能‘Video Recaps’，利用大模型自动剪辑、同步旁白与配乐，为观众制作‘剧场级’季度精华短片。该功能以Beta形式上线，首批支持《辐射》《杰克·瑞安》等Prime Originals，并计划扩展至更多内容。

【AiBase提要:】 🎥 Prime Video推出AI视频回顾功能，自动生成2-5分钟的季度精华短片。 🔄 AI模型可识别关键场景、角色弧与高潮冲突，自动生成脚本并匹配套路音乐。 🔒 当前AI仅用于‘回看辅助’，不参与正片创作，缓解艺术家对版权与就业的担忧。

