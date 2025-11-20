vivo S50全系标配3D超声波指纹

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:今日，vivo产品经理韩伯啸在社交平台正式宣布，将于12月发布的vivo S50系列已进入预热阶段，新机将全系标配第二代3D超声波指纹识别技术，成为同档位首款实现该功能普及的机型。这一突破性配置引发消费者对中高端机型体验升级的广泛讨论。

据韩伯啸介绍，3D超声波指纹技术相比传统光学方案具备三大核心优势:其一，穿透力更强，即使手指沾水或屏幕有污渍仍可快速解锁;其二，暗光环境下解锁无强光刺激，避免夜间使用不适;其三，解锁区域上移至屏幕中上部，单手操作更符合人体工学。技术团队透露，该方案通过超声波反射原理构建指纹3D模型，活体检测准确率达99.9%，安全性较光学方案提升40%。

在防护性能方面，vivo S50系列再次突破行业常规，全系支持IP69与IP68双认证防水。这意味着手机不仅能承受1.5米水深浸泡30分钟，还可抵御80℃高温高压水流冲洗，满足淋浴、游泳等复杂场景使用需求。韩伯啸特别演示了湿手解锁功能:"即使刚洗完手或屏幕沾有水珠，指纹识别依然灵敏，彻底解决用户痛点。"

产品阵容方面，S50系列包含6.59英寸标准版与6.31英寸Pro mini版两款机型，全系搭载潜望式长焦镜头，支持3倍光学变焦。其中，Pro mini版将首批采用第五代骁龙8旗舰平台，实验室环境下常温跑分突破300万分，能效比提升25%。值得关注的是，该机在保持轻薄机身的同时，内置5500mAh硅碳负极电池，配合120W有线闪充，实现"充电10分钟，游戏3小时"的续航表现。

（举报）