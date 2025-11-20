首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀500系列最新资讯  > 正文

荣耀500官宣全系8000mAh青海湖大电池

2025-11-20 15:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:荣耀官方正式宣布，备受期待的荣耀500系列将于11月24日发布，此次共推出两款机型，引发了广大消费者的热烈关注。

今日，荣耀官微发文进一步确认，荣耀500系列全系配备8000mAh青海湖大电池，这一配置在同档位手机中堪称最强。官方透露，凭借如此强大的电池续航能力，用户使用该系列手机时，可实现抖音连刷31小时，或是《王者荣耀》连打12小时，彻底告别电量焦虑，即便出门不带充电器也无需担忧。

档位最强！荣耀 500 官宣全系8000mAh青海湖大电池：抖音连刷 31 小时

除了续航表现卓越外，荣耀500系列在性能方面同样领先同档。它是同档位中唯一标配骁龙8系旗舰芯片的手机系列。其中，荣耀500标准版搭载高通骁龙8s Gen4芯片，而荣耀500Pro版则搭载更为强劲的高通骁龙8至尊版芯片。目前，两款机型的跑分数据已经曝光，荣耀500安兔兔跑分高达2434862，荣耀500Pro更是达到了3232068，性能表现遥遥领先于同档位其他机型。此外，荣耀500系列还在游戏场景下引入了幻影引擎3.0，确保性能全开，为用户带来极致的游戏体验。

在外观设计上，荣耀500系列同样独具匠心。其设计语言神似iPhone Air，后摄Deco采用全新横向跑道式设计，搭配一体冷雕工艺背板，展现出独特的时尚感。同时，该系列手机还采用了直边直屏方案，并融入了大R角设计，既保证了视觉上的美感，又提升了握持的舒适度。

