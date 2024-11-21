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REDMI K80系列官宣11月27日发布 由樊振东代言

2024-11-21 11:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:Redmi品牌宣布，其新款智能手机系列K80将于11月27日晚上7点正式发布，此次发布会由乒乓球冠军樊振东代言。随着K80系列的推出，Redmi也启用了全新的品牌标识，采用大写字母并升级Logo颜色为红色，象征着敢红的心气和能红的底气，展现出品牌全面强大的内心和自信的姿态，迎接下一个十年。

小米、红米、REDMI

在产品配置上，Redmi K80系列将推出K80和K80Pro两款机型，全系配备华星2K M9直屏，全局激发亮度达到1800nit，提升了户外显示效果，同时功耗降低了20.3%，实现了亮度和节能的双重优势。在护眼体验方面，K80系列支持硬件级全亮度DC调光和圆偏振光技术，有助于缓解用户的视疲劳。此外，AON智感护眼功能通过前置镜头监测用户的用眼行为，并提供相应的提醒。

K80系列全系支持超声波屏下指纹技术，识别速度快，即使在湿手或暗光环境下也能保持良好的解锁体验。在性能方面，K80将搭载骁龙8Gen3处理器，而K80Pro则搭载骁龙8至尊版处理器。在之前的直播中，Redmi总经理王腾展示了K80Pro的性能，其跑分在室温环境下轻松突破300万，显示出卓越的性能表现。

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