荣耀赵明称期待和Mate70碰撞 后者将于本月发布

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:荣耀公司首席执行官赵明在一次直播活动中讨论了即将上市的华为Mate70系列与荣耀Magic7之间的市场竞争。赵明将荣耀Magic7比喻为“初生牛犊”，并表示期待与华为Mate70系列的市场竞争，认为这将是一次充满挑战和机遇的正面交锋。

赵明在之前的媒体专访中提到，华为Mate70系列是行业内所有厂商面临的强大对手，这场竞争将为智能手机市场带来新的精彩。他强调，荣耀在人工智能、护眼屏幕、电池续航和摄影技术等方面持续进行创新，旨在提升用户的实际体验。面对华为Mate70系列的竞争，赵明认为这不仅是品牌间的竞争，也是推动整个行业技术进步的重要时刻。两款旗舰手机的竞争可能成为行业的新焦点，为消费者带来更多的选择和创新惊喜。

华为Mate70系列计划于本月发布，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，这是“史上最强Mate”。华为将推出Mate70、Mate70Pro、Mate70Pro+以及Mate70RS保时捷设计四款旗舰手机。这些手机都将配备全新的原生鸿蒙操作系统，与鸿蒙HarmonyOS4相比，原生鸿蒙系统在整机流畅度上提升了30%，设备续航增加了约56分钟，运行内存平均节省了1.5GB。

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