荣耀Magic V Flip2维修价格公布：高定主板价格超3000元

2025-09-04

站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:日前，荣耀Magic V Flip2正式发布，起售价为5499元。发布后不久，荣耀官网便公布了该机的备件维修价格，引发消费者关注。

在众多备件中，荣耀Magic V Flip2高定款的主板报价最高，达到3099元。屏幕维修价格紧随其后，其中内屏价格为2379元，若选择七折换屏服务则需1689元，而更换外屏的费用为629元。

除主板和屏幕外，其他备件价格也已明确。其中，主电池价格为219元，副电池为269元，后盖199元，后置摄像头B（广角）179元，前置摄像头(主)149元，后置摄像头A(主)则需479元。

值得一提的是，荣耀Magic V Flip2高定款由国际时尚大师周仰杰亲自操刀设计，其背板采用独特工艺打造出星空效果，为用户带来如同水晶鞋般璀璨夺目的视觉享受。

在核心配置方面，荣耀Magic V Flip2同样表现出色。该机搭载了第三代骁龙8芯片，并配备了荣耀自研的射频增强芯片C1和能效增强芯片E2。此外，它还拥有2亿像素主摄，内置5500mAh青海湖电池，支持80W有线快充和50W无线快充，为用户带来强劲的性能和持久的续航体验。

