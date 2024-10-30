卢伟冰差点说错小米新机价格 回应：将坚持走高端化路线

小米集团副总裁卢伟冰近日就小米15Pro发布会上的价格口误事件进行了回应。在宣布小米15Pro售价时，卢伟冰错误地将其价格报为3000元，随后更正为5299元，引起了现场观众的热烈反应。
卢伟冰表示，这一口误为发布会增添了一些乐趣，并强调小米将坚持走高端化路线，持续投资核心技术，以用户体验为中心，追求极致的设计和审美。
他提到，追求极致性价比的任务将由Redmi品牌承担，因此对性能有极高要求的消费者可以期待即将推出的K80系列，该系列今年将迎来重大升级。
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在今日上午，小米集团的卢伟冰对于昨晚发布会上的报价失误做出了回应。在公布小米15Pro的价格时，卢伟冰不慎将5299元的价格误报为3000元，随后立即更正，引发了现场观众的热烈欢呼。卢伟冰提到，追求极致性价比的任务将由Redmi品牌承担，因此对极致性能有追求的消费者可以期待即将到来的K80系列，该系列今年也将带来重大升级。
小米集团的新款旗舰手机系列——小米15系列，自10月31日开售以来，受到了市场的热烈反响，起售价为4499元。小米集团总裁卢伟冰分享了消费者在小米之家体验新机的盛况，并透露小米15系列自发布以来持续热销。在电池容量方面，小米15系列也进行了升级，小米15内置了5400mAh电池小米15Pro则配备了6100mAh电池，两者均支持90W有线快充和50W无线快充，这些特性进一步提升了小米15系列的市场竞争力。
即将发布的小米15系列手机将全球首发搭载最新的骁龙8至尊版旗舰芯片。小米也确认了小米15系列将在本月末正式与消费者见面与之配套的小米澎湃OS2操作系统也将同步登场，预计同样由小米15系列手机首发搭载。这一新系统将为用户带来更为流畅和安全的使用体验，同时，隐私保护方面，全新的小米澎湃OS2.0将带来基于WLAN搜索和检测附近是否存在隐藏摄像头的功能，进一步强化用户隐私保护。
虽然小米15系列尚未正式官宣，但这款新旗舰已经连续两次冲上热搜，吸引了广泛关注。许多米粉纷纷在社交媒体上留言询问卢伟冰：小米15一点也不预热，你真坐得住吗？后置徕卡三摄配置，Pro版升级为潜望长焦镜头，电池容量也将超过6000mAh。
今天上午，小米集团卢伟冰发文表示，手机行业已经进入了非常成熟的阶段，大家对新产品的兴奋感比前几年下降了很多，但今年旗舰依然是非常具有巨大跨越式的一次升级。一是处理器平台，今年是架构和制程的同时大升级，高通自研的Nuvia架构和3nm制程同时发生，带来的就是性能大幅度提升40%多功耗下降近50%，这是过去2-3代处理器迭代才能有的有AI大模型又促进了NPU的大幅度升级。该机起售价是4499元。
今早，小米集团合伙人、总裁，手机部总裁，小米品牌总经理卢伟冰发布微博，称今天是个好日子。”值得一提的是，这条微博的小尾巴显示来自小米15Pro，这意味着小米15系列即将发布，预计今天将正式启动新机预热。小米15全系超大底主摄全系长焦微距全系超声波全系有玻璃机身全系比较大的硅电池全系无线充全系高规格防尘防水。
站长之家10月24日消息：在万众期待的小米15系列发布前夕，小米集团CEO雷军今日上午放出重磅消息：10月29日，除了新旗舰手机，小米还将发布自研操作系统澎湃OS2和轰动业界的SU7Ultra量产版，堪称"小米史上最强发布会"。"这不仅是一场发布会，更是小米向高端市场进军的新起点。
小米集团CEO雷军今天上午宣布，小米15系列将于10月29日正式发布，这标志着小米开启了新的起点。在即将到来的发布会上，除了小米15系列将推出小米澎湃OS2和小米SU7Ultra量产版等新品。在AI方面，小米自研的XiaomiHyperAI端边云AI子系统作为系统级AI的核心基础建设，整合了端云大模型矩阵、多设备端侧感知和跨端执行能力，并结合隐私计算，与OS现有架构进行底层融合，将AI能力从应用层扩展至系统层，为全生态设备赋能。
卢伟冰提前晒出了小米15的电池本体，并且与小米14电池做了对比。从图上来看，新机电池的体积几乎完全没有变化，但容量却直接增大了790mAh，甚至超过了小米14Pro。爆料称这一次澎湃OS2的系统提升非常巨大，不光是让续航水平提升，流畅度、稳定性都大幅优化，将展现出澎湃OS完全体。
针对今日有关蔚来第三品牌将采用混合动力产品有望2026年面世”的报道，蔚来汽车总裁秦力洪回应称：蔚来第三品牌FIREFLY萤火虫将于NIODay2024发布，继续采用可充可换可升级的纯电技术路线。此前有媒体报道称，此前一直坚持纯电技术路线的蔚来，正在布局混合动力总成，其第三品牌萤火虫项目将采用增程式混合动力，产品有望将在2026年面世。蔚来已建设充电站4067座、充电桩
SDXL_EcomID_ComfyUI是一个为ComfyUI提供原生SDXL-EcomID支持的插件。它通过增强肖像表示，提供更真实、审美上更令人愉悦的外观，同时确保语义一致性和更大的内部ID相似性。这个插件完全集成于ComfyUI，并且不使用diffusers，而是本地实现EcomID。它的重要性在于能够提升图像生成的质量和一致性，特别是在处理人物肖像时，能够保持不同年龄、发型、眼镜等物理变化下的内部特征一致性。
Promega是一家在生命科学领域领先的公司，提供用于研究和应用技术的开创性生物试剂和集成系统。Promega通过自上而下地采用ChatGPT，帮助员工更高效地管理数千种产品和超过60,000个账户，从而加速产品交付到生物技术生态系统。ChatGPT的使用不仅提高了工作效率，还增强了客户关系，并在制造、销售和市场营销等多个领域发挥了重要作用。
Excerptor是一个专门设计来从实体书籍中提取划线或手写标记文本的工具。它通过图像处理和光学字符识别技术，将书籍中的标记文本转换为数字格式，方便用户编辑和保存。这项技术的重要性在于它能够帮助用户快速从大量书籍中提取关键信息，提高研究和学习的效率。Excerptor以其高效、准确的文本识别能力和用户友好的操作界面，满足了学术研究、教育和个人学习等不同领域的需求。目前，Excerptor是免费提供给用户的，它的开发和维护由开源社区负责。
Spafe Code是一个利用人工智能技术实现代码翻译的平台，它能够将代码从一种编程语言翻译成另一种编程语言。这项技术的重要性在于它能够帮助开发者跨越语言障碍，提高代码的可读性和可维护性，促进全球开发者之间的协作。Spafe Code以其高效的翻译能力、易用性和对多种编程语言的支持而受到开发者的欢迎。目前，Spafe Code提供免费试用，具体价格和定位信息需要进一步查询。
Browser AI Kit是一个集成了多种AI工具的平台，用户可以在浏览器中直接使用这些工具，无需安装或设置。它提供了音频转文本、去除背景、文本转语音等多种功能，并且完全免费。这个工具箱基于Transformers.js开发，强调数据安全和隐私保护，所有数据处理都在本地进行，不上传任何服务器。它的目标是为用户提供一个便捷、安全、多功能的AI工具平台。
Emotive AI Actors by CreatorKit是一个利用人工智能技术创建用户生成内容（UGC）视频和广告的平台。它通过与真实UGC演员和内容策略师合作训练AI，使得用户能够快速创建出具有真实情感反应的视频广告。这个产品的重要性在于它能够以更低的成本、更快的速度和更好的性能来替代传统的视频制作方式，同时提供可扩展的解决方案，允许用户在几分钟内创建出100个视频广告。AI Actors的主要优点包括成本效益、快速制作、性能优越和易于扩展。
SELA是一个创新系统，它通过将蒙特卡洛树搜索(MCTS)与基于大型语言模型(LLM)的代理结合起来，增强了自动化机器学习（AutoML）。传统的AutoML方法经常产生低多样性和次优的代码，限制了它们在模型选择和集成方面的有效性。SELA通过将管道配置表示为树，使代理能够智能地探索解决方案空间，并根据实验反馈迭代改进其策略。
Universal-2是AssemblyAI推出的最新语音识别模型，它在准确度和精确度上超越了前一代Universal-1，能够更好地捕捉人类语言的复杂性，为用户提供无需二次检查的音频数据。这一技术的重要性在于它能够为产品体验提供更敏锐的洞察力、更快的工作流程和一流的产品体验。Universal-2在专有名词识别、文本格式化和字母数字识别方面都有显著提升，减少了实际应用中的词错误率。
Laminar是一个开源的全栈平台，专注于从第一性原理出发进行AI工程。它帮助用户收集、理解和使用数据，以提高大型语言模型（LLM）应用的质量。Laminar支持对文本和图像模型的追踪，并且即将支持音频模型。产品的主要优点包括零开销的可观测性、在线评估、数据集构建和LLM链管理。Laminar完全开源，易于自托管，适合需要构建和管理LLM产品的开发者和团队。
HOVER是一个针对人形机器人的多功能神经全身控制器，它通过模仿全身运动来提供通用的运动技能，学习多种全身控制模式。HOVER通过多模式策略蒸馏框架将不同的控制模式整合到一个统一的策略中，实现了在不同控制模式之间的无缝切换，同时保留了每种模式的独特优势。这种控制器提高了人形机器人在多种模式下的控制效率和灵活性，为未来的机器人应用提供了一个健壮且可扩展的解决方案。
Hiring Assistant for Recruiter & Jobs是LinkedIn推出的一款AI助手，旨在帮助招聘人员自动化执行耗时的任务，从而让他们专注于更有影响力的、以人为中心的工作部分。这款产品代表了LinkedIn在利用人工智能技术优化招聘流程方面迈出的重要一步，它通过自动构建候选人管道、筛选顶级申请者、起草外展邮件甚至回答有关角色的基本问题来减轻招聘人员的工作负担。产品背景信息显示，LinkedIn一直致力于通过AI技术提升用户体验，而Hiring Assistant的推出进一步强化了这一点。产品定位于帮助招聘人员提高效率，同时保持对招聘过程的完全控制。
Fable是一款AI驱动的交互式产品演示软件，旨在帮助企业通过创建高转化率的产品演示来吸引潜在客户、完成交易并简化产品上线流程。Fable通过其AI技术，允许用户轻松创建个性化的演示，这些演示可以嵌入网站、通过电子邮件发送或添加到帮助中心。产品背景信息显示，Fable在G2上获得了4.9的高评分，并被全球各地的GTM团队所信赖。Fable的价格定位是免费试用和付费，适合需要提高销售转化率和客户满意度的商业团队。
Trieve是一个AI优先的基础设施API，结合了语言模型和工具，用于微调排名和相关性，提供一站式的搜索、推荐、RAG和分析解决方案。它能够自动持续改进，基于数十个反馈信号，确保相关性。Trieve支持语义向量搜索、BM25和SPlade全文搜索，以及混合搜索，结合全文搜索和语义向量搜索。此外，它还提供了商品推销和相关性调整功能，帮助用户通过API或无代码仪表板调整搜索结果以实现KPI。Trieve建立在最佳基础之上，使用开源嵌入模型和LLMs，运行在自己的服务器上，确保数据安全。
Open Source AI Definition（OSAID）是由Open Source Initiative（OSI）发布的行业首个开源人工智能定义。它提供了一个标准，通过社区领导的开放和公共评估来验证一个AI系统是否可以被认为是开源AI。OSAID v1.0的发布是多年研究和合作的结果，经过国际研讨会和为期一年的共同设计过程。这个定义要求开源模型提供足够的训练数据信息，以便熟练的人可以使用相同或类似的数据重建一个大致等效的系统。OSAID的发布对于推动AI领域的开放性、透明度和合作具有重要意义，它强调了开源原则在AI发展中的核心地位，并为独立机器学习研究人员和大型AI开发者之间的透明度提供了支持。
Conversion Agent AI是一个利用人工智能技术提供在线客服助手的平台，旨在提高网站的转化率和改善客户体验。产品背景信息显示，大型公司通过实时客服提升了转化率，而Conversion Agent AI使得中小企业也能以较低成本享受到类似服务。其主要优点包括低成本、即时知识获取、无等待时间等，相较于传统人工客服，AI助手在成本和效率上有明显优势。
DailyBot for Gmail是一款集成在Gmail中的聊天助手，它允许用户无需GSuite即可进行团队协作。这款产品通过自动化日常任务和报告，减少了会议数量，提高了工作效率。它支持跨平台协作，包括Google Chat和Slack，并且可以自定义命令，与现有系统集成。DailyBot for Gmail以其易用性、跨平台协作能力和自动化功能，成为现代工作团队提高生产力的重要工具。
Codura是一个编程相关的网站，它可能提供了一些在线编程工具或服务。由于页面需要JavaScript支持，我们可以推测它可能包含了一些交互式功能，比如在线代码编辑器、代码测试环境等。这类工具对于开发者来说非常重要，因为它们可以提高开发效率，方便代码的快速测试和迭代。Codura的具体价格和定位信息需要进一步的页面内容来确定。
Decart是一个高效的AI平台，提供了在训练和推理大型生成模型方面的数量级改进。利用这些先进的能力，Decart能够训练基础的生成交互模型，并使每个人都能在实时中访问。Decart的OASIS模型是一个实时生成的AI开放世界模型，代表了实时视频生成的未来。该平台还提供了对1000+ NVIDIA H100 Tensor Core GPU集群进行训练或推理的能力，为AI视频生成领域带来了突破性进展。
Claude是一个桌面端的AI伙伴，旨在为用户提供快速、专注的深度工作体验。它允许用户在桌面上与AI进行交互，进行头脑风暴、获取答案和分析图像。Claude由Anthropic公司开发，该公司专注于人工智能技术的研究与产品开发，致力于通过AI技术提升工作效率和生活质量。产品目前处于Beta测试阶段，提供了macOS和Windows系统的安装包，以及iOS和Android的移动应用，覆盖了用户在不同设备上的需求。
ChatGPT search 是 OpenAI 推出的一款新型搜索工具，它通过自然语言处理技术，让用户能够以对话的形式获得快速、及时的答案，并提供相关网页链接。这项技术结合了最新的体育比分、新闻、股票报价等实时信息，为用户提供了一个全新的搜索体验。ChatGPT search 的推出，标志着搜索技术向更自然、更直观的方向发展，同时也为内容提供者带来了接触更广泛受众的机会。